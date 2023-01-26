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75% теплової генерації України потребує відновлення після російських атак, - ДТЕК

Фото: 75% теплової генерації України потребує відновлення після російських атак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Через атаки Росії на енергетичні об’єкти України близько 75% всієї теплової генерації потребує відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Потрібно відновлювати близько 7,5 гігават встановленої потужності теплової генерації. Це майже 75% від всієї теплової генерації, яка є в країні. Це великі руйнації, які потрібно якомога швидше повертати в мережу", - сказав він.

Сахарук зазначив, що внаслідок останньої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру, в Одеській області виникла дуже складна зі світлом, на стабілізацію якої необхідно декілька днів.

Він додав, що наразі енергетики докладають максимум зусиль для відновлення нормального електропостачання.

"Зараз енергетики будуть займатися розбором завалів. Подивитися, що відбувалося і будуть ремонтувати. Ремонтувати для того, щоб повернути якомога швидше світло в домівки українців. Роботи багато", - підсумував Сахарук.

Нагадаємо, що у середу, 25 січня, російські військові обстріляли Нікопольський та Синельниківській райони у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак було пошкоджено електромережі.

До цього повідомлялось, що у вівторок, 24 січня, російські військові обстріляли населені пункти Нікопольського району у Дніпропетровській області з важкої артилерії.

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