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74% украинцев против легализации каннабиса, - опрос

Автор: РБК-Украина

На вопрос "поддерживаете ли Вы легализацию марихуаны в Украине?" 74% интернет-респондентов ответили "нет".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, инициированного Юлией Тимошенко в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

В целом к интернет-опросу, который проводился с 20 по 22 октября и погрешность которого не превышает 5%, присоединились более 15 тысяч человек.

Три четверти из них высказались против намерения президента легализовать легкие наркотики.

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Напомним, лидер "Батькивщины" поставила этот вопрос в рамках всеукраинского социального проекта "Свободе слова Савика Шустера", призванного создать электронную демократию и предоставить возможность каждому украинцу влиять на события, происходящие в стране.

Как известно, президент Владимир Зеленский заявил, что на проведение общенационального опроса 25 октября не будут выделять средств из государственного бюджета. Партия "Слуга народ" заявила, что сама оплатит опрос.

Отметим, опрос будет состоять из следующих вопросов: о пожизненном заключении за коррупцию, про свободную экономическую зону на Донбассе, о сокращении количества народных депутатов до 300, о легализации каннабиса, о гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму

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