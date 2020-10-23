ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

74% українців проти легалізації канабісу, - опитування

Автор: РБК-Україна

На запитання "Чи підтримуєте Ви легалізацію марихуани в Україні?" 74% інтернет-респондентів відповіли "ні".

Про це свідчать результати опитування, ініційованого Юлією Тимошенко в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Загалом до інтернет-опитування, яке проводилося із 20 по 22 жовтня і похибка якого не перевищує 5%, долучилися понад 15 тисяч осіб.

Три чверті з них висловилися проти наміру президента легалізувати легкі наркотики.

Популярні новини

Нагадаємо, лідер "Батьківщини" поставила це запитання в рамках всеукраїнського соціального проекту "Свободи слова Савіка Шустера", покликаного створити електронну демократію та надати можливість кожному українцеві впливати на події, що відбуваються в країні.

Як відомом, президент Володимир Зеленський заявив, що на проведення загальнонаціонального опитування 25 жовтня не виділятимуть коштів з державного бюджету. Партія "Слуга народ" заявила, що сама оплатить опитування.

Зазначимо, опитування складатиметься з таких питань: про довічне ув'язнення за корупцію, про вільну економічну зону на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, про легалізацію каннабісу, про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України наркотикиопрослегализация