73 очки за 45 хвилин. Зірка НБА оновив персональний рекорд результативності: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Балканець забезпечив техасцям надрезультативну виїзну перемогу над "Атлантою" (148:143). Герой дня провів на паркеті майже 45 хвилин.

За відведений час Дончіч набрав 73 очки, зробив 10 підбирань і віддав 7 передач. Загалом універсал "Маверікс" виконав 33 кидки з гри – 20 двоочкових (17 точних) і 13 триочкових (8) спроб. Також він реалізував 15 із 16-ти штрафних кидків.

Грандіозна результативність Дончіча стала не лише персональним досягненням словенця. За один поєдинок асоціації більше пунктів набирали лише дві легенди – Вілт Чемберлен і Кобі Браянт. Обом такий рекорд підкорився двічі.

Хто такий Лука Дончіч

Уродженець Любляни, може закрити позиції атакувального оборонця, плеймейкера та легкого форварда. Тріумфував на Євробаскеті-2017 у складі збірної Словенії.

Кар'єру професіонала розпочав у мадридському "Реалі" в 2015 році. Здобув із Королівським клубом 3 чемпіонські титули та переміг у Євролізі 2017/18. Обраний під 3-м номером драфту НБА-2018 "Атлантою". В обмін на 5-й пік (Трей Янг) та захищений пік драфту-2019 права на Дончіча відійшли "Маверікс".

Окрім рідної словенської, вільно спілкується сербською, іспанською та англійською. У 2019-му підписав багаторічний контракт із Air Jordan, відмовившись від продовження співпраці з Nike. Фанат "Црвени Звезди" з Белграда.