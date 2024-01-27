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73 очка за 45 минут. Звезда НБА обновил персональный рекорд результативности: видео

Атланта, Суббота 27 января 2024 09:55
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73 очка за 45 минут. Звезда НБА обновил персональный рекорд результативности: видео Фото: Лука Дончич получил поздравление от Трея Янга (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич провел самый результативный матч под эгидой Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Балканец обеспечил техасцам сверхрезультативную выездную победу над "Атлантой" (148:143). Герой дня провел на паркете около 45 минут.

За отведенное время Дончич набрал 73 очка, сделал 10 подборов и отдал 7 передач. В целом универсал "Маверикс" выполнил 33 броска с игры – 20 двухочковых (17 точных) и 13 трехочковых (8) попыток. Также он реализовал 15 из 16-ти штрафных бросков.

Грандиозная результативность Дончича стала не только персональным достижением словенца. За один поединок ассоциации больше пунктов набирали только две легенды – Уилт Чемберлен и Коби Брайант. Обеим такой рекорд покорился дважды.

Кто такой Лука Дончич

Уроженец Любляны, может закрыть позиции атакующего защитника, плеймейкера и легкого форварда. Триумфовал на Евробаскете-2017 в составе сборной Словении.

Карьеру профессионала начал в мадридском "Реале" в 2015 году. Завоевал с Королевским клубом 3 чемпионских титула и победил в Евролиге 2017/18. Выбран под 3-м номером драфта НБА-2018 "Атлантой". В обмен на 5-й пик (Трей Янг) и защищенный пик драфта-2019 права на Дончича отошли "Маверикс".

Кроме родного словенского, свободно общается на сербском, испанском и английском. В 2019-м подписал многолетний контракт с Air Jordan, отказавшись от продолжения сотрудничества с Nike. Фанат "Црвены Звезды" из Белграда.

К слову, ранее Дончич пересек рубеж 10000 очков в карьере за океаном.

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