Зірка "Далласа" піднявся в елітний клуб скорерів НБА з промовистим досягненням

Універсальний оборонець "Даллас Маверікс" Лука Дончіч не зійшов із курсу з вписування власного імені до історії Національної баскетбольної асоціації. Він перетнув рубіж 10000 очок у кар'єрі за океаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN .

Словенець продуктивно провів різдвяний поєдинок регулярки проти "Фінікса". Балканський оборонець став найрезультативнішим на паркеті та доклався до впевненої перемоги "Маверікс" (128:114).

Дончіч набрав 50 пунктів. До півсотні очок 24-річний універсал додав 6 підбирань і 15 передач. Він став шостим наймолодшим баскетболістом в історії НБА, який досягнув показника 10000 набраних очок. Для підкорення цієї вершини Дончіч витратив 358 матчів. Лише легендарний Вілт Чемберлен був швидшим.

Середні цифри балканця в нинішньому сезоні вражають. Він набирав 33.5 очки, робив 8.5 підбирань, віддавав 9.4 передач і робив 1.4 перехоплення за 37 хвилин у грі. Наразі сезон 2023/24 – найуспішніший у кар'єрі Дончіча за океаном.

Хто такий Лука Дончіч

Уродженець Любляни, може закрити позиції атакувального оборонця, плеймейкера та легкого форварда. Тріумфував на Євробаскеті-2017 у складі збірної Словенії.

Кар'єру професіонала розпочав у мадридському "Реалі" в 2015 році. Здобув із Королівським клубом 3 чемпіонські титули та переміг у Євролізі 2017/18. Обраний під 3-м номером драфту НБА-2018 "Атлантою". В обмін на 5-й пік (Трей Янг) та захищений пік драфту-2019 права на Дончіча відійшли "Маверікс".

Окрім рідної словенської, вільно спілкується сербською, іспанською та англійською. У 2019-му підписав багаторічний контракт із Air Jordan, відмовившись від продовження співпраці з Nike. Фанат "Црвени Звезди" з Белграда.