У 72-й бригаді буде власна БЗВП для мобілізованих і контрактників ЗСУ

У бригаді зазначили, що БЗВП є фундаментом для рекрута, який планує доєднатися до одного з підрозділів ЗСУ. Зокрема, від цього залежить подальша служба військового, інтеграція в підрозділ, виконання поставлених завдань і найголовніше - його життя.

Для того, щоб ефективніше та більш якісно впливати на підготовку мобілізованого особового складу та військослужбовців за контрактом, проведення БЗВП розпочато на базі 72-ої ОМБр.

"Відтепер ми готуємо майбутніх військовослужбовців нашої бригади самостійно. Для перетворення рекрутів у впевнених Чорних Запорожців у нас є все: місце, час, зброя та мотивація. Наш досвід, набутий за всі роки війни, буде переданий та помножений. Інструктори, що пройшли горнило війни, поділяться своїми практичними навичками та знаннями, про які ще не написано у жодній книзі", - йдеться у повідомленні.