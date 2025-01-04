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У 72-й бригаді буде власна БЗВП для мобілізованих і контрактників ЗСУ

Фото: підготовка має не меті підвищити ефективність бійців (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У 72-й окремій механізованій бригаді з'явилася власна базова загальновійськова підготовка (БЗВП) воїнів ЗСУ. Вона стосується як мобілізованих, так і контрактників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 72-ої ОМБр імені Чорних Запорожців.

У бригаді зазначили, що БЗВП є фундаментом для рекрута, який планує доєднатися до одного з підрозділів ЗСУ. Зокрема, від цього залежить подальша служба військового, інтеграція в підрозділ, виконання поставлених завдань і найголовніше - його життя.

Для того, щоб ефективніше та більш якісно впливати на підготовку мобілізованого особового складу та військослужбовців за контрактом, проведення БЗВП розпочато на базі 72-ої ОМБр.

"Відтепер ми готуємо майбутніх військовослужбовців нашої бригади самостійно. Для перетворення рекрутів у впевнених Чорних Запорожців у нас є все: місце, час, зброя та мотивація. Наш досвід, набутий за всі роки війни, буде переданий та помножений. Інструктори, що пройшли горнило війни, поділяться своїми практичними навичками та знаннями, про які ще не написано у жодній книзі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що військове командування працює над тим, щоб підготовка до участі в бойових діях тривала два місяці.

Зазначимо, що наразі тривалість БЗВП становить 1,5 місяця.

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