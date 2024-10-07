У 72 ОМБр, яка захищала Вугледар, новий комбриг: хто такий Олександр Охріменко

Хто такий Олександр Охріменко

Про зміну керівництва у бригаді заявили 7 жовтня на офіційній сторінці у Facebook.

"Далі Чорних Запорожців вестиме в бій полковник Олександр Охріменко. Нові цілі, завдання, мета і набуття спроможностей. Противнику легко не буде", – заявили у 72-ій бригаді.

Олександр Охріменко народився 19 жовтня 1984 року на Вінничині. У 2006 році здобув спеціальність "Офіцер управління тактичного рівня" в Одеському інституті Сухопутних військ. Служив в 14 ОМБр та 72 ОМБр.

У липні 2023 року його призначили на посаду начальника Одеського обласного ТЦК та СП, працював там до травня 2024 року.

"Олександр – бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині", – заявив тодішній головнокомандувач Валерій Залужний, призначаючи Охрименка.

Майже через рік Охріменко перейшов на посаду начальника відділом фізкультурно-спортивної реабілітації Управління фізичної культури та фізкультурно-спортивної реабілітації Командування Сухопутних військ ЗСУ. З осені цього року – він командир 72 ОМБр.

Охріменко одружений, виховує доньку та сина.

Олександр Охріменко став командиром 72 ОМБр (фото: Facebook/Олександр Охріменко)

Який бойовий шлях пройшов полковник

З березня 2014 року, коли Росія анексувала Крим, Охріменко встав на захист України. Тоді Олександр був начальником штабу 1-го механізованого батальйону, він разом з підрозділом одним із перших вийшов на виконання бойових завдань.

Спершу батальйон направили на Донеччину в район Амвросіївки, далі – на Луганщину, до Вознесенівки. Бійці мали відрізати терористів від логістичного забезпечення з Росії. У ході операції офіцери 72 ОМБр опинились на території РФ, де п'ятьох українських бійців, в тому числі й Охріменка, заарештували, але за кілька днів передали Україні.

З грудня 2014 по березень 2015 року Охріменко був начштабу батальйону на кордоні в районі Красна Талівка – Станиця Луганська, далі батальйон увійшов до складу 53 ОМБр, а потім був передислокований в Донецьку область. На початку 2015 року Охріменко разом з бригадою повернувся до Білої Церкви.

Олександр Охріменко встав на захист України у 2014 році (фото: facebook.com/72.black.brigade)

Під час повномасштабного вторгнення Охріменка на чолі 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого пройшов бої на Київщині (зокрема, за Макарів), Житомирщині, Миколаївщині та Донбасі. Під його керівництвом бригада звільнила від окупантів частину Харківської області.

Охріменко за свої військові заслуги перед Батьківщиною отримав численні нагороди. За участь в АТО його нагородили відзнакою президента України, у 2017 році йому вручили Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, у 2022 році – ІІ ступеня, а також Хрест бойових заслуг та Орден Данила Галицького за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Олександр Охріменко отримав численні нагороди за військові досягнення (фото: facebook.com/72.black.brigade)

Що відомо про 72-гу ОМБр

72-гу окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців створили у 2002 році на базі 72-ї гвардійської механізованої дивізії, що пішла від 72-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Бригада дислокується у Білій Церкві.

З початку АТО бійці 72-ї ОМБр виконували бойові завдання на сході України, а на початку повномасштабного вторгнення захищали Київ і брали участь у боях за Ірпінь, Мощун, Гостомель, Бучу. Після звільнення Київщини, бригаду перевели на Донбас, а також у листопаді 2022 року вона воювала на Херсонському напрямку.

Нарукавний знак бригади (фото: Вікіпедія)

У серпні 2022 року бригада зайняла оборону на Вугледарському напрямку. У кінці вересня 2024 року росіяни перерізали шляхи постачання боєприпасів ЗСУ на позиції, бригада почала вихід з Вугледару. Це дозволило мінімалізувати втрати.

"Далі місто тримати вже було б критично важко для наших підрозділів, і ми б мали більше втрат", – заявили у бригаді.

Додамо, що Вугледар розташований за 57 км від Донецька, сили ЗСУ понад два роки утримували місто від ворога.

Вугледар, серпень 2024 року (фото: facebook.com/72.black.brigade)