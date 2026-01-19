7000 гривень на дитину до року: ПФУ розповів, коли розпочнуться виплати

Пенсійний фонд України планує вже наступного місяця почати виплати підтримки родинам з дітьми до одного року у розмірі 7 000 гривень. Кошти можна витратити на речі для дитини, навчання або інші послуги.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву голови правління Пенсійного фонду Євгена Капінуса під час брифінгу у Медіацентрі.
Допомогу можуть отримати:
батьки дітей, народжених у 2026 році;
матері, які народили у 2025 році, якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік.
"Є деякі технічні нюанси щодо використання спецрахунків, які необхідні для цих виплат. Сподіваємось, що до кінця наступного місяця це питання буде вирішено і ми зможемо здійснювати перерахування коштів", - заявив голова правління Пенсійного фонду Євген Капінус.
Батькам потрібно подати заяву на отримання допомоги до Пенсійного фонду України. Після її розгляду кошти надійдуть на спеціальний рахунок родини.
З 2026 року законом передбачено щомісячну допомогу сім’ям на догляд за дитиною до одного року - 7 000 гривень. Для родин, де виховують дитину з інвалідністю, сума допомоги становить 10 500 гривень (з коефіцієнтом 1,5).
Документи, які потрібно надати ПФУ для оформлення виплат:
паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), якщо він є;
свідоцтво про народження дитини;
документи, що підтверджують повноваження законного представника, якщо заяву подає не батько або мати;
медичний висновок про тимчасову непрацездатність через вагітність та пологи.
Допомога по догляду до 1 року призначається з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
