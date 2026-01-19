RU

Общество Образование Деньги Изменения

7000 гривен на ребенка до года: ПФУ рассказал, когда начнутся выплаты

Выплаты на ребенка до 1 года должны начать поступать с февраля (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Пенсионный фонд Украины планирует уже в следующем месяце начать выплаты поддержки семьям с детьми до одного года в размере 7 000 гривен. Средства можно потратить на вещи для ребенка, обучение или другие услуги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления Пенсионного фонда Евгения Капинуса во время брифинга в Медиацентре.

Когда и кому начислят выплаты

Помощь могут получить:

  • родители детей, рожденных в 2026 году;

  • матери, родившие в 2025 году, если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год.

"Есть некоторые технические нюансы по использованию спецсчетов, которые необходимы для этих выплат. Надеемся, что до конца следующего месяца этот вопрос будет решен и мы сможем осуществлять перечисление средств", - заявил председатель правления Пенсионного фонда Евгений Капинус.

Родителям следует подать заявление на получение помощи в Пенсионный фонд Украины. После рассмотрения средства поступят на специальный счет семьи.

Помощь по уходу за ребенком

С 2026 года законом предусмотрено ежемесячное пособие семьям по уходу за ребенком до одного года - 7 000 гривен. Для семей, где воспитывают ребенка с инвалидностью, сумма помощи составляет 10 500 гривен (с коэффициентом 1,5).

Документы, которые нужно предоставить ПФУ для оформления выплат:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН), если он есть;

  • свидетельство о рождении ребенка;

  • документы, подтверждающие полномочия законного представителя, если заявление подает не отец или мать;

  • медицинское заключение о временной нетрудоспособности из-за беременности и родов.

Пособие по уходу до 1 года назначается со следующего дня после окончания отпуска по беременности и родам.

Ранее мы рассказывали о том, что отныне выплаты при рождении ребенка составят 50 тысяч гривен. Оформить их можно, обратившись в отделение Пенсионного фонда, или же онлайн.

Читайте также о том, как с 2026 года изменились все "детские" выплаты в Украине.

Пенсионный фонд УкраиныВыплаты на ребенкаВыплаты