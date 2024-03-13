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У 70% українців серед близьких є ті, хто воював чи воює на фронті

Фото: 70% мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У березні 2024 року 70% українців мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Порівняно з попередніми опитуваннями зростає кількість тих, чиї близькі сьогодні воюють на фронті. У вересні 2023 року таких було 65%.

Крім того, 55% опитаних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України, з 2014 до 2021 року.

При цьому 41% опитаних припускають, що можуть стати ветераном у майбутньому, 53% - протилежної думки. Найчастіше про можливість стати ветераном говорили мешканці західних регіонів, наймолодші респонденти, чоловіки, ті, хто має родичів та ближніх, котрі воювали з 2014 року та воюють зараз.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведене 2-5 березня 2024 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

 

Нагадаємо, 25 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що на війні проти Росії загинули 31 тисяча українських військових. За його словами, загинули 180 тисяч росіян, а всього втрат загиблих і поранених у РФ - до 500 тисяч.

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