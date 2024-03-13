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У 70% украинцев среди близких есть те, кто воевал или воюет на фронте

Фото: 70% среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В марте 2024 года у 70% украинцев среди близких есть те, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Социологической группы "Рейтинг".

По сравнению с предыдущими опросами растет число тех, чьи близкие сегодня воюют на фронте. В сентябре 2023 года таких было 65%.

Кроме того, 55% опрошенных отметили, что среди их близких и родных есть участвовавшие в военных действиях на территории Украины с 2014 по 2021 год.

При этом 41% опрошенных предполагают, что могут стать ветераном в будущем, 53% - противоположного мнения. Чаще всего о возможности стать ветераном говорили жители западных регионов, самые молодые респонденты, мужчины, имеющие родственников и ближних, которые воевали с 2014 года и сейчас воюют.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 2-5 марта 2024 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

 

Напомним, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на войне против России погибли 31 тысяча украинских военных. По его словам, погибли 180 тысяч россиян, а всего потерь погибших и раненых в РФ - до 500 тысяч.

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