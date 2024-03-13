У 70% украинцев среди близких есть те, кто воевал или воюет на фронте

По сравнению с предыдущими опросами растет число тех, чьи близкие сегодня воюют на фронте. В сентябре 2023 года таких было 65%.

Кроме того, 55% опрошенных отметили, что среди их близких и родных есть участвовавшие в военных действиях на территории Украины с 2014 по 2021 год.

При этом 41% опрошенных предполагают, что могут стать ветераном в будущем, 53% - противоположного мнения. Чаще всего о возможности стать ветераном говорили жители западных регионов, самые молодые респонденты, мужчины, имеющие родственников и ближних, которые воевали с 2014 года и сейчас воюют.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 2-5 марта 2024 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.