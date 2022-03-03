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Более 70 ракет по Украине выпустили из Беларуси, - Минобороны США

Автор: Анна Шиканова

В Министерстве обороны США сообщили, что более 70 из 480 ракет, выпущенных по Украине, вылетели из Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны США.

В Министерстве обороны США сообщили, что по Украине уже было выпущено более 480 ракет. Из них более 160 – с территории России, более 70 – из Беларуси, около 10 – из Черного моря. Большая часть ракет – с мобильных систем, которые попали на территорию Украины.

"Более 230 ракет было выпущено с территории Украины. Есть мобильные системы. Их перемещают внутрь страны", - подчеркнул высокопоставленный представитель Минобороны США.

Также, по оценкам США, Путин вложил 90% своей заранее подготовленной мощи для вторжения в Украину.

"Мы наблюдаем сильные бомбардировки городов к северу и востоку, то есть, Киев, Чернигов и Харьков. Мы по-прежнему считаем, что российские силы застопорились на севере", - добавил представитель Минобороны США.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в США анонсировали введение новых и более обширных санкций против российских олигархов и бизнесменов.

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