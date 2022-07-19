До 70 претендентов на одну вакансию: кому в Киеве сложнее всего найти работу

В профессионально-квалификационном разрезе наибольшая нагрузка на одну вакансию также наблюдалось среди технических служащих (58), специалистов (11 человек), работников сферы торговли и услуг (10 человек).

"Острая нехватка вакансий наблюдается для бухгалтеров, менеджеров различных специализаций, продавцов-консультантов, водителей автотранспортных средств, кладовщиков, администраторов, руководителей разного уровня и продавцов", - отметили в пресс-службе.

По данным КМЦЗ, в профессиональном разрезе больше всего предложений о трудоустройстве существует для слесарей, электромонтеров, электрогазосварщиков, маляров, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Неплохие шансы у учителей, врачей, фармацевтов, инженеров, экономистов. Как всегда в цене, водители, фрезеровщики, токари, операторы станков с программным управлением, трактористы, машинисты.

"Востребованы также сестры и братья медицинские, воспитатели, социальные работники. Не обойтись и без рабочих по комплексной уборке зданий, дворников, уборщиков, грузчиков, подсобных рабочих. Нужны также швеи, повара, помощники воспитателя", - добавили в пресс-службе.