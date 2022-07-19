До 70 претендентів на одну вакансію: кому в Києві найскладніше знайти роботу

У професійно-кваліфікаційному розрізі найбільше навантаження на одну вакансію також спостерігалося серед технічних службовців (58), фахівців (11 осіб), працівників сфери торгівлі та послуг (10 осіб).

"Гостра нестача вакансій спостерігається для бухгалтерів, менеджерів різних спеціалізацій, продавців-консультантів, водіїв автотранспортних засобів, комірників, адміністраторів, керівників різного рівня та продавців", - зазначили в прес-службі.

За даними КМЦЗ, у професійному розрізі найбільше пропозицій щодо працевлаштування існує для слюсарів, електромонтерів, електрогазозварників, малярів, робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків. Непогані шанси у вчителів, лікарів, фармацевтів, інженерів, економістів. Як завжди в ціні, водії, фрезерувальники, токарі, оператори верстатів з програмним управлінням, трактористи, машиністи.

"Затребувані також сестри та брати медичні, вихователі, соціальні працівники. Не обійтись і без робітників з комплексного прибирання будинків, двірників, прибиральників, вантажників, підсобних робітників. Потрібні також швачки, кухарі, помічники вихователя", - додали в прес-службі.