Из 70 осталось 20. В Луганской области ВСУ уничтожили подразделение оккупантов

"Под Белогоровкой разбили целую БТГр. Предварительно из состава 74 ОМСБр. Из 70 единиц техники потеряли более 50", - говорится в сообщении.

Как сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm, подразделение вместе с техникой, от которой собственно и осталось 20 единиц, попыталось эвакуировать попавший в ловушку десант ВС РФ.

"Тот, который два дня назад смог переправиться через Северский Донец, но рассеялся под ударами артиллерии ВСУ. Рашисты навели очередной понтон и ожидаемо получили прилеты на переправе. После того как уничтожили переправу для эвакуации, рашисты побросали технику и вплавь переплыли реку. За 4 дня безуспешных попыток переправы, рашисты потеряли более 70 единиц техники и два батальона пехоты с инженерами", - поделились в сообществе.

Причем, наибольшие потери у 74-ой ОМСБр ВС РФ (в/ч 21005). Именно эти военнослужащие принимали участие в агрессии против Украины с 2014 года.