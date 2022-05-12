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З 70 залишилось 20. В Луганській області ЗСУ знищили підрозділ окупантів

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Луганськ, Четвер 12 травня 2022 17:49
З 70 залишилось 20. В Луганській області ЗСУ знищили підрозділ окупантів Фото: в Луганській області ЗСУ знищили підрозділ окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під Білогорівкою Луганської області українські військові знищили підрозділ окупантів. Бої тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Міністерства внутрішніх справ Віктора Андрусіва.

"Під Білогорівкою розбили цілу БТГр. Попередньо зі складу 74 ОМСБр. З 70 одиниць техніки втратили понад 50", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm, підрозділ разом з технікою, від якої власне і залишилося 20 одиниць, спробував евакуювати десант ЗС РФ, що потрапив у пастку.

"Той, який два дні тому зміг переправитися через Сіверський Донець, але розсіявся під ударами артилерії ЗСУ. Рашисти навели черговий понтон і очікувано отримали прильоти на переправі. Після того як знищили переправу для евакуації, рашисти покидали техніку і вплав перепливли річку. За 4 дні безуспішних спроб переправи, рашисти втратили понад 70 одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами", - поділилися у спільноті.

Причому, найбільші втрати у 74 ОМСБр ЗС РФ (в/ч 21005). Саме ці військовослужбовці брали участь в агресії проти України з 2014 року.

Як повідомлялось, Білогорівка Луганської області стала новою "Чорнобаївкою", оскільки українські військові вчергове знищили понтонні переправи російських військ через Сіверський Донець і розбили багато ворожої техніки.

Зазначимо, російські військові називають бої під Чорнобаївкою Херсонської області "пеклом". Свідченням цього є листування окупанта, яке опублікувала Служба безпеки України.

Нагадаємо, раніше українські військові вкотре завдали руйнівного удару по позиціях російських окупантів у Чорнобаївці Херсонської області, що стало вже 17-м випадком успішної атаки по ворожих силах на території місцевого аеродрому.

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