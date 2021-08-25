Более 70 млн гривен убытков: СБУ разоблачила незаконное хищение недр

СБУ разоблачила незаконную схему добычи базальта в Ровенской области. Деятельность злоумышленников нанесла более 70 млн гривен убытков государству.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Согласно данным следствия, организаторы схемы наладили незаконную добычу базальта на территории Костопольского района.
"Горные породы они скрыто сбывали представителям аффилированных предприятий, а незаконно полученные доходы легализовали через сеть подконтрольных фирм", - отмечает прессслужба.
В результате санкционированных обысков правоохранители изъяли:
Фото: СБУ разоблачила масштабное хищение недр в Украине (ssu.gov.ua)