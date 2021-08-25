UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Более 70 млн гривен убытков: СБУ разоблачила незаконное хищение недр

Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила незаконную схему добычи базальта в Ровенской области. Деятельность злоумышленников нанесла более 70 млн гривен убытков государству.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Согласно данным следствия, организаторы схемы наладили незаконную добычу базальта на территории Костопольского района.

"Горные породы они скрыто сбывали представителям аффилированных предприятий, а незаконно полученные доходы легализовали через сеть подконтрольных фирм", - отмечает прессслужба.

В результате санкционированных обысков правоохранители изъяли:

  • технику, документацию и черновые записи;
  • 7 транспортных средств и оборудования, которое использовалось при добыче базальта;
  • деньги;
  • гранату Ф-1;
  • более 300 боевых патронов калибра 5,45 мм;
  • стрелковое оружие;

Фото: СБУ разоблачила масштабное хищение недр в Украине (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
РовноСлужба безопасности Украины