Більше ніж 70 млн гривень збитків: СБУ викрила незаконне розкрадання надр

СБУ викрила незаконну схему видобутку базальту у Рівненській області. Діяльність зловмисників завдала більше ніж 70 млн гривень збитків державі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Згідно з даними слідства, організатори схеми налагодили незаконний видобуток базальту на території Костопільського району.
"Гірські породи вони приховано збували представникам афілійованих підприємств, а незаконно одержані прибутки легалізовували через мережу підконтрольних фірм", - відзначає пресслужба.
Внаслідок санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:
Фото: СБУ викрила масштабне розкрадання надр в Україні (ssu.gov.ua)