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Почти 70% граждан Черногории поддержали вступление страны в НАТО

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Подгорица, Четверг 17 июня 2021 18:45
Почти 70% граждан Черногории поддержали вступление страны в НАТО Фото: вступление в НАТО поддержали почти 70% жителей Черногории (www.nato.int)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вступление в НАТО поддержали 67% жителей Черногории. Выход страны из Альянса поддержали 33 процента жителей страны.

Об этом говорится в опросе НАТО, передает черногорское издание CDM.

Отмечается, что опрос проводился в апреле и мае 2021 года перед саммитом НАТО среди 1000 граждан Черногории. Согласно его данным, 67% черногорцев проголосовали бы за вступление страны в Альянс. За выход страны из блока выступили 33% опрошенных.

В отчете отмечается, что эти данные свидетельствуют о росте поддержки НАТО в Черногории по сравнению с 2020 годом. Тогда за вступление в Альянс выступили 50% жителей страны.

Напомним, 14 июня в Брюсселе прошел саммит лидеров государств НАТО. В повестку был включен ряд насущных вопросов, в том числе и Украина.

Отметим, ранее президент США Джо Байден заявил о важности предоставления Украине ПДЧ в НАТО.

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