Майже 70% громадян Чорногорії підтримали вступ країни до НАТО
Вступ до НАТО підтримали 67% жителів Чорногорії. Вихід країни з Альянсу підтримали 33 відсотки жителів країни.
Про це йдеться в опитуванні НАТО, передає чорногорське видання CDM.
Відзначається, що опитування проводилося в квітні і травні 2021 року перед самітом НАТО серед 1000 громадян Чорногорії. Згідно з його даними, 67% чорногорців проголосували б за вступ країни до Альянсу. За вихід країни з блоку виступили 33% опитаних.
У звіті наголошується, що ці дані свідчать про зростання підтримки НАТО в Чорногорії в порівнянні з 2020 роком. Тоді за вступ до Альянсу виступили 50% жителів країни.
Нагадаємо, 14 червня в Брюсселі пройшов саміт лідерів держав НАТО. До порядку було включено низку нагальних питань, у тому числі і Україна.
Зазначимо, раніше президент США Джо Байден заявив про важливість надання Україні ПДЧ в НАТО.