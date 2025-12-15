До 7 тисяч за ялинку. Скільки насправді коштують новорічні дерева в Києві
У Києві переважно продають закордонні ялинки та волинські сосни, зрідка можна знайти смереки із Прикарпаття. Ціни на хвойні дерева стартують від 450 гривень і доходять до 7 тисяч.
РБК-Україна розповідає, скільки коштують новорічні дерева в Києві.
Скільки коштують хвойні дерева
На Житньому ринку пропонують:
- німецькі ялинки за ціною від 2 до 5 тисяч гривень;
- ялинки із Прикарпаття - від 1,5 до 3 тисяч гривень;
- смереки із Прикарпаття - від 650 до 3000 тисяч гривень;
- сосни із Київщини від 500 до 2000 тисяч гривень;
- плетені ялинки - від 200 до 800 гривень (залежно від розміру).
На Дорогожичах продають данські ялинки. Ціни за 1-метрове дерево від 1,5 тисячі гривень, за 3-метрову ялинку - до 7 тисяч гривень.
Також продають українські сосни з Волині, середня ціна - від 700 гривень до 2000 гривень, залежно від величини.
На Нивках також пропонують хвойні дерева з Волині. Середні ціни на сосни - 450-850 гривень, смереки - від 550 гривень, плетені ялинки - від 200 до 400 гривень.
Продавці кажуть, що поки великого попиту на ялинки нема, на ажіотаж вони очікують ближче до Нового року.
Ялинкові ярмарки у Києві (фото: РБК-Україна)
Чому на ринках майже нема українських ялинок
Асортимент ялинкових ярмарків у Києві в основному представлений іноземними ялинками та українськими соснами.
"Українські ялинки переважно рідкі, мають не симетричну форму, швидко осипаються, тому їх не охоче купують. Зараз привозимо данські дерева, але в дуже обмеженій кількості, щоб точно усі продати. Українські ялинки у більшості випадків пускаємо на плетені композиції", - пояснюють продавці.
На столичних ринках переважно продають закордонні ялинки та вітчизняні сосни (фото: РБК-Україна)
