ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

До 7 тысяч за елку. Сколько на самом деле стоят новогодние деревья в Киеве

Киев, Понедельник 15 декабря 2025 15:20
UA EN RU
До 7 тысяч за елку. Сколько на самом деле стоят новогодние деревья в Киеве Сколько стоят новогодние деревья в Киеве (фото: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Киеве преимущественно продают зарубежные елки и волынские сосны, изредка можно найти ели из Прикарпатья. Цены на хвойные деревья стартуют от 450 гривен и доходят до 7 тысяч.

РБК-Украина проверило, по сколько в Киеве сейчас продают хвойные деревья.

Сколько стоят хвойные деревья

На Житнем рынке возле Контрактовой площади предлагают:

  • немецкие елки по цене от 2 до 5 тысяч гривен;
  • елки из Прикарпатья - от 1,5 до 3 тысяч гривен;
  • ели (смереки) из Прикарпатья - от 650 до 3000 тысяч гривен;
  • сосны из Киевской области от 500 до 2000 тысяч гривен;
  • плетеные елки - от 200 до 800 гривен (в зависимости от размера).

На Дорогожичах продают датские елки. Цена за 1-метровое дерево от 1,5 тысячи гривен, за 3-метровую елку - до 7 тысяч гривен.

Также продают украинские сосны с Волыни, средняя цена - от 700 гривен до 2000 гривен, в зависимости от величины.

На Нивках предлагают также хвойные деревья с Волыни. Средние цены на сосны - 450-850 гривен, ели (смереки) - от 550 гривен, плетеные елки - от 200 до 400 гривен.

Продавцы говорят, что пока большого спроса на елки нет, ажиотаж они ожидают ближе к Новому году.

До 7 тысяч за елку. Сколько на самом деле стоят новогодние деревья в КиевеДо 7 тысяч за елку. Сколько на самом деле стоят новогодние деревья в КиевеДо 7 тысяч за елку. Сколько на самом деле стоят новогодние деревья в КиевеДо 7 тысяч за елку. Сколько на самом деле стоят новогодние деревья в КиевеДо 7 тысяч за елку. Сколько на самом деле стоят новогодние деревья в КиевеЕлочные ярмарки в Киеве (фото: РБК-Украина)

Почему на рынках почти нет украинских елок

Ассортимент елочных ярмарок в Киеве в основном представлен иностранными елками и украинскими соснами.

"Украинские елки преимущественно редкие, имеют не симметричную форму, быстро осыпаются, поэтому их неохотно покупают. Сейчас привозим датские деревья, но в очень ограниченном количестве, чтобы точно все продать. Украинские елки в большинстве случаев пускаем на плетеные композиции", - объясняют продавцы.

До 7 тысяч за елку. Сколько на самом деле стоят новогодние деревья в КиевеДо 7 тысяч за елку. Сколько на самом деле стоят новогодние деревья в КиевеДо 7 тысяч за елку. Сколько на самом деле стоят новогодние деревья в КиевеДо 7 тысяч за елку. Сколько на самом деле стоят новогодние деревья в КиевеДо 7 тысяч за елку. Сколько на самом деле стоят новогодние деревья в КиевеНа столичных рынках преимущественно продают зарубежные елки и отечественные сосны (фото: РБК-Украина)

Читайте также о том, какой штраф предусмотрен за незаконный сруб елки.

Ранее мы писали о том, как правильно перевозить елку в метро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Цены в Украине
Новости
Свет будут выключать почти во всех регионах: опубликованы графики на 15 декабря
Свет будут выключать почти во всех регионах: опубликованы графики на 15 декабря
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе