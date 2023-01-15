До +7 тепла, туман та сильний вітер. Синоптики дали прогноз на сьогодні

"У східних областях невеликий сніг, на Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів", - йдеться в повідомленні.

В Україні, крім північних та східних областей, туман, місцями ожеледь. У північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.

"Вітер південний, на сході країни східний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла, вдень у західних областях 2-7° тепла", - додали синоптики.