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До +7 тепла, туман та сильний вітер. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 15 січня, в Україні очікується туман, сніг та дощ. Вітер буде з поривами, на дорогах ожеледиця, хоча у західних областях стовпчики термометрів покажуть до +7 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У східних областях невеликий сніг, на Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів", - йдеться в повідомленні.

В Україні, крім північних та східних областей, туман, місцями ожеледь. У північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.

"Вітер південний, на сході країни східний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла, вдень у західних областях 2-7° тепла", - додали синоптики.

Нагадаємо, у неділю, 15 січня, в частині областей України очікується сильний туман. Видимість не більше 500 метрів.

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