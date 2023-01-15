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До +7 тепла, туман и сильный ветер. Синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: синоптики рассказали о погоде на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 15 января, в Украине ожидается туман, снег, дождь. Ветер будет с порывами, на дорогах гололед, хотя в западных областях столбики термометров покажут до +7 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В восточных областях небольшой снег, в Закарпатье и в Карпатах небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков", - говорится в сообщении.

В Украине, кроме северных и восточных областей, туман, местами гололедица. В северной части на дорогах местами гололедица.

"Ветер южный, на востоке страны восточный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем в западных областях 2-7° тепла", – добавили синоптики.

Напомним, в воскресенье, 15 января, в части областей Украины ожидается сильный туман. Видимость не более 500 метров.

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