До +7 тепла, туман и сильный ветер. Синоптики дали прогноз на сегодня

"В восточных областях небольшой снег, в Закарпатье и в Карпатах небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков", - говорится в сообщении.

В Украине, кроме северных и восточных областей, туман, местами гололедица. В северной части на дорогах местами гололедица.

"Ветер южный, на востоке страны восточный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем в западных областях 2-7° тепла", – добавили синоптики.