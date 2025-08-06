7 способів збільшити вільне місце на Windows і зберегти важливі файли

Очистіть кошик

Видалити старі файли - це тільки половина справи. Якщо не очистити кошик, то всі ці дані продовжують займати місце на диску.

На відміну від хмарних сервісів або смартфонів, Windows 11 не очищає кошик автоматично. Щоб це зробити вручну, натисніть правою кнопкою миші на значок "Кошик" і виберіть "Очистити кошик".

Також ви можете задати ліміт на її обсяг. Для цього - правий клік по іконці, далі "Властивості", і введіть, наприклад, 10 ГБ. Тоді Windows почне автоматично видаляти старі файли, коли місце буде закінчуватися.

Очистіть кошик (фото: MakeUseOf)

Видаліть тимчасові файли

Під час роботи система створює безліч тимчасових файлів: кеші, логи, залишки від оновлень та інше. Вони рідко видаляються самі і можуть "з'їдати" гігабайти.

Щоб позбутися їх, перейдіть у "Параметри", "Система", "Сховище" і "Тимчасові файли". Windows покаже, що можна безпечно видалити - просто позначте потрібні пункти і натисніть "Видалити файли".

Щоб автоматизувати процес, увімкніть Storage Sense - Windows видалятиме тимчасові дані регулярно.

Видаліть тимчасові файли (фото: MakeUseOf)

Видаліть старі точки відновлення

Функція відновлення системи може виручити під час збоїв, але при цьому займає значну частину диска.

Зазвичай достатньо самої останньої точки. Щоб видалити старі, відкрийте "Очищення диска" (Disk Cleanup), виберіть "Очистити системні файли", перейдіть на вкладку "Додатково" і натисніть "Очистити" під пунктом "Точки відновлення". Підтвердіть дію.

Видаліть старі точки відновлення (фото: MakeUseOf)

Позбавтеся від непотрібних додатків

Більшість ноутбуків постачаються з попередньо встановленими додатками, якими ви ніколи не користуєтеся. Деякі з них навіть працюють у фоновому режимі та уповільнюють систему.

Перейдіть у "Параметри", "Система", "Сховище", "Рекомендації з очищення", "Невикористовувані додатки" - і видаліть зайве.

Також можна відкрити "Додатки", "Встановлені додатки", відсортувати їх за розміром і видалити ті, що давно не запускалися.

Якщо хочете швидко позбутися всього "сміття" на ПК, використовуйте утиліту Win11Debloat.

Позбавтеся від непотрібних додатків (фото: MakeUseOf)

Знайдіть і видаліть дублікати файлів

Однакові фото, копії документів і повторні завантаження - все це займає зайве місце.

Сам Windows не вміє знаходити дублікати, але ви можете встановити безкоштовний додаток PC Manager від Microsoft.

Завантажте його з Microsoft Store, відкрийте, і в розділі "Сховище", "Дублікати" знайдіть повтори. Видалені файли одразу зникають без потрапляння в кошик.

Знайдіть і видаліть дублікати файлів (фото: MakeUseOf)

Стисніть файли та папки

Якщо на вашому комп'ютері зберігаються відео, архіви або інші "важкі" файли, до яких ви рідко звертаєтеся, їх можна стиснути прямо в Windows - без створення ZIP-архівів.

Вбудована функція NTFS-стиснення дає змогу зменшити об'єм файлів і папок, зберігши водночас їхнє звичайне розташування і доступність.

Щоб увімкнути стиснення:

Знайдіть потрібний файл або папку

Клікніть правою кнопкою миші та "Властивості"

Натисніть "Додатково" і встановіть галочку "Стискати вміст для економії дискового простору"

Підтвердіть вибір, натиснувши "ОК".

Windows застосує стиснення - це може зайняти трохи часу. Не варто використовувати цей спосіб для системних файлів і додатків, оскільки стиснення може знизити продуктивність у разі частого доступу.

Стисніть файли і папки (фото: MakeUseOf)

Перенесіть великі файли в хмару

Якщо не хочете втрачати доступ до даних, але потребуєте вільного місця, хмарні сховища - чудовий вихід.

Сервіси на кшталт OneDrive, Google Drive або Dropbox надають гігабайти безкоштовного місця, а платні тарифи дають змогу зберігати цілі медіатеки.

Знайти важкі та рідко використовувані файли можна в "Параметри", "Система", "Сховище", "Рекомендації з очищення", "Великі або невикористовувані файли".

Альтернатива - безкоштовний додаток PC Manager від Microsoft, який швидко покаже, що займає найбільше місця.

Після завантаження в хмару, такі файли залишаться доступні через провідник Windows, якщо ви підключені до інтернету. Плюс - ними можна буде користуватися з будь-якого іншого пристрою.

Перенесіть великі файли в хмару (фото: MakeUseOf)

Видаліть зайві облікові записи

Кожен обліковий запис Windows створює власний набір налаштувань, файлів і додатків - усе це витрачає місце.

Якщо на вашому ПК залишилися непотрібні профілі (наприклад, гостьові або застарілі облікові записи), їх варто видалити.

Для цього перейдіть у Параметри, "Облікові записи, "Інші користувачі". Знайдіть непотрібний запис, натисніть "Видалити", "Видалити обліковий запис і дані".

Так ви звільните пам'ять, яка використовувалася для зберігання документів, фотографій, завантажень і налаштувань цього облікового запису.

Видаліть зайві облікові записи (фото: MakeUseOf)

Нестача місця може серйозно уповільнити Windows 11, але всі перераховані вище методи допоможуть звільнити до кількох десятків гігабайт, не жертвуючи важливими файлами чи комфортом роботи.