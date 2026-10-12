7 корпус ДШВ показав знищення майстерні та складу БпЛА ворога у Донецькій області

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Десантно-штурмові війська вразили майстерню та склад БпЛА і засобів РЕБ у пʼятиповерхівці на понад 100 км углиб території, яку контролює ворог. Удар нанесли пілоти 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7 корпусу ДШВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ.

Що відомо про ціль Об'єкт розташовувався в глибокому тилу ворога, в одній із пʼятиповерхівок у Донецькій області. Розвідники 7 корпусу ДШВ з'ясували, що звідти регулярно відвантажували засоби для російських бойових підрозділів. Пілоти 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7 корпусу ДШВ у взаємодії з іншими підрозділами вразили ціль дронами Fire Point FP-1. Унаслідок удару будівля разом із ворожим обладнанням була знищена. Фото: скриншот відео (7 корпус ДШВ) Читайте також: Вже є випадки 100% збиття реактивних шахедів, але РФ готує нові - швидкість 800 км: деталі від Хмари