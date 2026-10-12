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7 корпус ДШВ показав знищення майстерні та складу БпЛА ворога у Донецькій області

12:09 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Лев Шевченко
7 корпус ДШВ показав знищення майстерні та складу БпЛА ворога у Донецькій області Фото: скриншот з відео (7 корпус ДШВ)
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Десантно-штурмові війська вразили майстерню та склад БпЛА і засобів РЕБ у пʼятиповерхівці на понад 100 км углиб території, яку контролює ворог. Удар нанесли пілоти 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7 корпусу ДШВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ.

Що відомо про ціль

Об'єкт розташовувався в глибокому тилу ворога, в одній із пʼятиповерхівок у Донецькій області. Розвідники 7 корпусу ДШВ з'ясували, що звідти регулярно відвантажували засоби для російських бойових підрозділів.

Пілоти 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7 корпусу ДШВ у взаємодії з іншими підрозділами вразили ціль дронами Fire Point FP-1. Унаслідок удару будівля разом із ворожим обладнанням була знищена.

7 корпус ДШВ показав знищення майстерні та складу БпЛА ворога у Донецькій області
Фото: скриншот відео (7 корпус ДШВ)

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Як раніше повідомлялося, Росія оснастила ударні дрони "Герань-4" і "Герань-5" системою оптичної навігації, яка орієнтується за знімками місцевості, тож РЕБ на такі безпілотники не впливає. Про це попередив позаштатний радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов.

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