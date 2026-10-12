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7 корпус ДШВ показал уничтожение мастерской и склада БПЛА врага в Донецкой области

12:09 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Лев Шевченко
7 корпус ДШВ показал уничтожение мастерской и склада БПЛА врага в Донецкой области Фото: скриншот с видео (7 корпус ДШВ)
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Десантно-штурмовые войска поразили мастерскую и склад БПЛА и средств РЭБ в пятиэтажке более 100 км вглубь территории, которую контролирует враг. Удар нанесли пилоты 237 отдельного батальона беспилотных систем 7 корпуса ДШВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

Что известно о цели

Объект размещался в глубоком тылу врага, в одной из пятиэтажек в Донецкой области. Разведчики 7 корпуса ДШВ выяснили, что оттуда регулярно отгружали средства для российских боевых подразделений.

Пилоты 237-го отдельного батальона беспилотных систем 7 корпуса ДШВ во взаимодействии с другими подразделениями поразили цель дронами Fire Point FP-1. В результате удара здание вместе с вражеским оборудованием было уничтожено.

7 корпус ДШВ показал уничтожение мастерской и склада БПЛА врага в Донецкой области
Фото: скриншот видео (7 корпус ДШВ)

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Как ранее сообщалось, Россия оснастила ударные дроны "Герань-4" и "Герань-5" системой оптической навигации, которая ориентируется на снимки местности, поэтому РЭБ на такие беспилотники не влияет. Об этом предупредил внештатный советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов.

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