7 корпус ДШВ показал уничтожение мастерской и склада БПЛА врага в Донецкой области
Десантно-штурмовые войска поразили мастерскую и склад БПЛА и средств РЭБ в пятиэтажке более 100 км вглубь территории, которую контролирует враг. Удар нанесли пилоты 237 отдельного батальона беспилотных систем 7 корпуса ДШВ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.
Что известно о цели
Объект размещался в глубоком тылу врага, в одной из пятиэтажек в Донецкой области. Разведчики 7 корпуса ДШВ выяснили, что оттуда регулярно отгружали средства для российских боевых подразделений.
Пилоты 237-го отдельного батальона беспилотных систем 7 корпуса ДШВ во взаимодействии с другими подразделениями поразили цель дронами Fire Point FP-1. В результате удара здание вместе с вражеским оборудованием было уничтожено.
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Как ранее сообщалось, Россия оснастила ударные дроны "Герань-4" и "Герань-5" системой оптической навигации, которая ориентируется на снимки местности, поэтому РЭБ на такие беспилотники не влияет. Об этом предупредил внештатный советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов.