Які поїзди затримуються найбільше

За даними сервісу, останнє оновлення якого позначене часом 02:26 23 листопада, найбільші затримки мають такі рейси:

№141/142 Чернігів - Рахів - 6 годин 51 хвилина;

№207/208 Харків - Одеса - 4 години 3 хвилини;

№073/074 Перемишль - Дніпро - 3 години 40 хвилин;

№003/004 Ужгород - Дніпро - 3 години 40 хвилин;

№061/062 Дніпро - Івано-Франківськ - 3 години 20 хвилин;

№261/262 Дніпро - Чернівці - 3 години 20 хвилин;

№021/022 Харків - Львів - 3 години 9 хвилин;

№087/088 Дніпро - Ковель - 3 години.

Також на понад дві години від графіка відстають:

№085/086 Львів - Дніпро та №041/042 Трускавець - Дніпро - на 2 години 42 хвилини;

№085/086 Дніпро - Львів та №041/042 Дніпро - Трускавець - на 2 години 34 хвилини;

№025/026 Ясіня - Одеса та №135/136 Чернівці - Одеса - на 2 години 27 хвилин;

№293/294 Рахів - Кривий Ріг та №233/234 Чернівці - Кривий Ріг - на 2 години 26 хвилин;

№063/064 Харків - Перемишль - на 2 години 16 хвилин;

№001/002 Харків - Рахів - на 2 години 15 хвилин;

№001/002 Рахів - Харків - на 2 години 14 хвилин;

№081/082 Ужгород - Київ - на 2 години 4 хвилини.

Усі перелічені рейси вирушили з початкових станцій 22 листопада.