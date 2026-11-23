Ряд поездов "Укрзализныци" 23 ноября следует с задержками. Больше всего от графика отстает рейс Чернигов - Рахов (почти на семь часов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис мониторинга задержек "Укрзализныци".
По данным сервиса, последнее обновление которого обозначено временем 02:26 23 ноября, наибольшие задержки имеют следующие рейсы:
№141/142 Чернигов - Рахов - 6 часов 51 минута;
№207/208 Харьков - Одесса - 4 часа 3 минуты;
№073/074 Перемышль - Днепр - 3 часа 40 минут;
№003/004 Ужгород - Днепр - 3 часа 40 минут;
№061/062 Днепр - Ивано-Франковск - 3 часа 20 минут;
№261/262 Днепр - Черновцы - 3 часа 20 минут;
№021/022 Харьков - Львов - 3 часа 9 минут;
№087/088 Днепр - Ковель - 3 часа.
Также более чем на два часа от графика отстают:
№085/086 Львов - Днепр и №041/042 Трускавец - Днепр - на 2 часа 42 минуты;
№085/086 Днепр - Львов и №041/042 Днепр - Трускавец - на 2 часа 34 минуты;
№025/026 Ясиня - Одесса и №135/136 Черновцы - Одесса - на 2 часа 27 минут;
№293/294 Рахов - Кривой Рог и №233/234 Черновцы - Кривой Рог - на 2 часа 26 минут;
№063/064 Харьков - Перемышль - на 2 часа 16 минут;
№001/002 Харьков - Рахов - на 2 часа 15 минут;
№001/002 Рахов - Харьков - на 2 часа 14 минут;
№081/082 Ужгород - Киев - на 2 часа 4 минуты.
Все перечисленные рейсы отправились с начальных станций 22 ноября.
Напомним, 20 ноября российская атака повредила железнодорожную инфраструктуру, из-за чего ряд поездов задерживался.
В "Укрзализныце" сообщали, что из-за угроз для пассажиров и работников проводили эвакуации, а железнодорожники работали над восстановлением поврежденных участков.