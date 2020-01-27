До +7 днем и ночное похолодание: прогноз на сегодня

Погода в Украине сегодня, 27 января, будет преимущественно теплой и малооблачной, днем ожидается до +7 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В начале недели в Украине сохранится благоприятная и малооблачная погода. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +5, только на севере прогнозируют от +1 до +3. В южных областях ожидается от +4 до +6 градусов тепла.

Также синоптики предупреждают о ночном похолодании на всей территории страны. Ночью ожидается понижение температуры воздуха до 0...-4 градусов. Осадков в понедельник не прогнозируют.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет сухо и тепло. Температура воздуха днем будет держаться в пределах +3...+5 градусов. Ночью термометры покажут от 0 до -2 градусов мороза.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на последние дни января. В Гидрометцентре прогнозируют возвращение дождей и мокрого снега. Осадки накроют большинство областей Украины. По данным синоптиков, дождливая погода сохранится до конца января.