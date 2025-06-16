7 дієвих порад, як не привезти з відпустки зайві кілограми

Відпустка - це час для перезавантаження та насолоди, і вона не повинна асоціюватися з набором зайвих кілограмів.

Як не погладшати на омріяному відпочинку та бути у формі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Чому ми набираємо вагу під час відпустки?

Набір ваги під час відпочинку - це досить поширене явище, і причин цьому декілька:

Надлишок калорій

Шведські столи "все включено" спонукають спробувати максимум страв, часто порції виходять набагато більшими, ніж зазвичай. Місцеві ресторани приваблюють калорійними, але дуже смачними делікатесами.

Часті перекуси та алкоголь

Солодкі коктейлі біля басейну, морозиво на пляжі, пиво ввечері - все це додає значну кількість "порожніх" калорій, про які ми часто забуваємо.

Зміна режиму

Пізні сніданки, обіди та вечері, відсутність звичного режиму харчування та сну можуть порушити метаболізм.

Зниження фізичної активності

Для багатьох відпустка - це лежання на пляжі або біля басейну, що значно знижує щоденну витрату енергії порівняно зі звичним ритмом життя.

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Плануйте свої прийоми їжі та не пропускайте сніданок

Дуже спокусливо поспати довше і пропустити сніданок, щоб потім дочекатися "ситного" обіду. Однак це може призвести до сильного голоду і переїдання під час наступного прийому їжі. Натомість, намагайтеся снідати - це допоможе запустити метаболізм та контролювати апетит протягом дня. Обирайте білкові сніданки (яйця, йогурт, сир) з додаванням клітковини (фрукти, цільнозернові тости).

Будьте уважними до розміру порцій

Це, мабуть, найважливіший пункт, особливо якщо ви відпочиваєте за системою "все включено". Не накладайте собі величезні порції. Краще взяти менше, а якщо відчуваєте, що не наїлися, взяти добавку. Фокусуйтеся на білку та овочах, вони дають ситість. М'ясо, риба, яйця, бобові та велика кількість свіжих або приготованих овочів мають бути основою вашої тарілки. Це допоможе зменшити кількість калорій, що надходять з жирів та вуглеводів.

Обмежте солодкі напої та алкоголь

Солодкі газовані напої, фруктові соки з доданим цукром та алкогольні коктейлі - це джерело величезної кількості "порожніх" калорій, які швидко засвоюються і не дають відчуття ситості. Вони не лише додають калорій, але й можуть стимулювати апетит. Віддавайте перевагу чистій воді, несолодким чаям (особливо зеленому) або воді з лимоном. Якщо хочете випити алкоголь, обирайте сухе вино або легкі напої в помірних кількостях.

Залишайтеся активними

Навіть якщо ваша мета - максимальний релакс, спробуйте додати трохи активності у свій день. Це може бути ранкова прогулянка по пляжу, плавання в морі або басейні, йога біля води, чи навіть дослідження міста пішки замість громадського транспорту. Кожен крок і рух спалює калорії і допомагає підтримувати метаболізм. Не обов'язково "відпрацьовувати" кожну з'їдену калорію, але підтримувати активність дуже важливо.

Експериментуйте з місцевими здоровими стравами

Коли ви подорожуєте, це чудова можливість спробувати місцеву кухню. Але замість смажених страв та фастфуду, шукайте здорові варіанти, характерні для регіону. Багато середземноморських, азіатських та латиноамериканських кухонь пропонують неймовірно смачні та корисні страви на основі свіжих овочів, риби, морепродуктів та бобових. Це не лише корисно, а й дозволить глибше зануритися в культуру.

Налягайте на овочі та фрукти

Вони є джерелом клітковини, вітамінів та мінералів, а також допомагають створити відчуття ситості при мінімальній калорійності. Робіть овочі та фрукти основою своїх перекусів та гарнірів. Замість булочки чи тістечка, з'їжте яблуко, персик або жменю ягід. Це допоможе уникнути надмірного споживання цукру та жирів.

Слухайте своє тіло і не переїдайте

Відпустка - це не марафон поїдання їжі. Насолоджуйтесь кожним шматочком, їжте повільно, отримуйте задоволення від смаку та спілкування. Зупиняйтеся, коли відчуваєте легке насичення, а не коли вже не можете дихати. Принцип "їсти до 80% ситості" (як у японській культурі) дуже добре працює для контролю ваги.