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7 действенных советов, как не привезти из отпуска лишние килограммы

Понедельник 16 июня 2025 08:45
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7 действенных советов, как не привезти из отпуска лишние килограммы Фото: Как не поправиться на отдыхе (inlviv.in.ua)
Автор: Людмила Жукова

Отпуск - это время для перезагрузки и наслаждения, и он не должен ассоциироваться с набором лишних килограммов.

Как не поправиться на желанном отдыхе и быть в форме - читайте в материале РБК-Украина.

Почему мы набираем вес во время отпуска?

Набор веса во время отдыха - это довольно распространенное явление, и причин этому несколько:

Избыток калорий

Шведские столы "все включено" побуждают попробовать максимум блюд, часто порции получаются намного больше, чем обычно. Местные рестораны привлекают калорийными, но очень вкусными деликатесами.

Частые перекусы и алкоголь

Сладкие коктейли у бассейна, мороженое на пляже, пиво вечером - все это добавляет значительное количество "пустых" калорий, о которых мы часто забываем.

Изменение режима

Поздние завтраки, обеды и ужины, отсутствие привычного режима питания и сна могут нарушить метаболизм.

Снижение физической активности

Для многих отпуск - это лежание на пляже или у бассейна, что значительно снижает ежедневный расход энергии по сравнению с привычным ритмом жизни.

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Планируйте свои приемы пищи и не пропускайте завтрак

Очень соблазнительно поспать подольше и пропустить завтрак, чтобы потом дождаться "сытного" обеда. Однако это может привести к сильному голоду и перееданию во время следующего приема пищи. Вместо этого, старайтесь завтракать - это поможет запустить метаболизм и контролировать аппетит в течение дня. Выбирайте белковые завтраки (яйца, йогурт, творог) с добавлением клетчатки (фрукты, цельнозерновые тосты).

Будьте внимательны к размеру порций

Это, пожалуй, самый важный пункт, особенно если вы отдыхаете по системе "все включено". Не накладывайте себе огромные порции. Лучше взять меньше, а если чувствуете, что не наелись, взять добавку. Фокусируйтесь на белке и овощах, они дают сытость. Мясо, рыба, яйца, бобовые и большое количество свежих или приготовленных овощей должны быть основой вашей тарелки. Это поможет уменьшить количество калорий, поступающих из жиров и углеводов.

Ограничьте сладкие напитки и алкоголь

Сладкие газированные напитки, фруктовые соки с добавлением сахара и алкогольные коктейли - это источник огромного количества "пустых" калорий, которые быстро усваиваются и не дают ощущения сытости. Они не только добавляют калорий, но и могут стимулировать аппетит. Отдавайте предпочтение чистой воде, несладким чаям (особенно зеленому) или воде с лимоном. Если хотите выпить алкоголь, выбирайте сухое вино или легкие напитки в умеренных количествах.

Оставайтесь активными

Даже если ваша цель - максимальный релакс, попробуйте добавить немного активности в свой день. Это может быть утренняя прогулка по пляжу, плавание в море или бассейне, йога у воды, или даже исследование города пешком вместо общественного транспорта. Каждый шаг и движение сжигает калории и помогает поддерживать метаболизм. Не обязательно "отрабатывать" каждую съеденную калорию, но поддерживать активность очень важно.

Экспериментируйте с местными здоровыми блюдами

Когда вы путешествуете, это прекрасная возможность попробовать местную кухню. Но вместо жареных блюд и фастфуда, ищите здоровые варианты, характерные для региона. Многие средиземноморские, азиатские и латиноамериканские кухни предлагают невероятно вкусные и полезные блюда на основе свежих овощей, рыбы, морепродуктов и бобовых. Это не только полезно, но и позволит глубже погрузиться в культуру.

Налегайте на овощи и фрукты

Они являются источником клетчатки, витаминов и минералов, а также помогают создать ощущение сытости при минимальной калорийности. Делайте овощи и фрукты основой своих перекусов и гарниров. Вместо булочки или пирожного, съешьте яблоко, персик или горсть ягод. Это поможет избежать чрезмерного потребления сахара и жиров.

Слушайте свое тело и не переедайте

Отпуск - это не марафон поедания пищи. Наслаждайтесь каждым кусочком, ешьте медленно, получайте удовольствие от вкуса и общения. Останавливайтесь, когда чувствуете легкое насыщение, а не когда уже не можете дышать. Принцип "есть до 80% сытости" (как в японской культуре) очень хорошо работает для контроля веса.

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При написании использовались следующие источники: Facebook-страница тренера Виктора Мандзяка, Health, Eating Well.

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