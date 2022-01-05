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От 7,7 до 12,0 гривен: какими будут базовые годовые цены на газ в январе

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Украина, Среда 05 января 2022 13:37
От 7,7 до 12,0 гривен: какими будут базовые годовые цены на газ в январе Фото: цены на газ в январе будут колебаться от 7,7 до 12,0 гривен за кубометр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

До конца апреля 2022 года будут действовать текущие годовые базовые предложения поставщиков газа, которые можно менять лишь в сторону снижения. В январе 2022 года одна из компаний опустила цену газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта "ГазПравда", который занимается мониторингом цен.

На январь 2022 года "Херсонская областная энергоснабжающая компания" снизила цену. В предыдущие месяцы она давала самую высокую цену - 13,5 грн за куб. Теперь же за кубометр просит 9,98 грн.

Остальные компании оставили ценники неизменными. Поэтому стоимость газа в январе 2022 года, в зависимости от поставщика, будет колебаться от 7,799 до 11,99 грн за кубометр (это теперь максимальная цена).

Сразу 36 газоснабжающих компаний установили цены ниже 8 грн за кубометр.

Рейтинг самых выгодных предложений стартует с 7,799 грн за кубометр. Такую цену предложила компания "Энерджи Трейд Групп". Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины предложила традиционные 7,96 грн за кубометр.

Остальные компании имеют ценники от 7,98 до 11,99 грн за кубометр.

Напомним, газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в январе 2022 года. Месячные цены, которые компании предлагают на январь, достигают 60 гривен за кубометр.

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