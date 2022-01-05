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Від 7,7 до 12,0 гривень: якими будуть базові річні ціни на газ у січні

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Україна, Середа 05 січня 2022 13:37
Від 7,7 до 12,0 гривень: якими будуть базові річні ціни на газ у січні Фото: ціни на газ в січні будуть коливатися від 7,7 до 12,0 гривень за кубометр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До кінця квітня 2022 року діятимуть поточні річні базові пропозиції постачальників газу, які можна змінювати лише в бік зниження. У січні 2022 року одна з компаній опустила ціну газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту "ГазПравда", який займається моніторингом цін.

На січень 2022 року "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" знизила ціну. У попередні місяці вона давала найвищу ціну - 13,5 грн за куб. Тепер же за кубометр просить 9,98 грн.

Решта компаній залишила цінники незмінними. Тож вартість газу в січні 2022 року, залежно від постачальника, коливатиметься від 7,799 до 11,99 грн за кубометр (це тепер максимальна ціна).

Одразу 36 газопостачальних компаній встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.

Рейтинг найвигідніших пропозицій стартує з 7,799 грн за кубометр. Таку ціну запропонувала компанія "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA). Газопостачальна компанія Нафтогаз України запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр.

Решта компаній мають цінники від 7,98 до 11,99 грн за кубометр.

Нагадаємо, газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в січні 2022 року. Місячні ціни, які компанії пропонують на січень, досягають 60 гривень за кубометр.

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