ua en ru
Вт, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

До 65 тисяч гривень: де в Україні та Польщі платять більше будівельникам та майстрам

13:50 06.10.2026 Вт
4 хв
aimg Тетяна Веремєєва
До 65 тисяч гривень: де в Україні та Польщі платять більше будівельникам та майстрам Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні за останній рік помітно зросли зарплатні пропозиції для працівників робітничих професій та іноді вже сягають 60-65 тисяч гривень. У Польщі рівень оплати за схожими вакансіями вищий, однак там зарплати змінювалися по-різному залежно від професії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Скільки платять майстрам в Україні

Порівняння серпня 2025 та 2026 року показало загальне зростання медіанних зарплат на робітничих вакансіях. Найбільше за рік додали пропозиції для мулярів та виконробів. У обох випадках медіанна зарплата зросла на 33% і досягла 60 тис. гривень.

Ще на 32% зросли зарплати плиточників та слюсарів. Водночас рівень оплати у цих професіях суттєво відрізняється:

  • плиточник - 62,5 тис. гривень;
  • слюсар - 36,3 тис. гривень.

До найбільш оплачуваних робітничих вакансій в Україні також увійшли:

  • штукатур - 65 тис. гривень;
  • маляр у будівництві - 60 тис. гривень;
  • фасадник - 60 тис. гривень;
  • будівельник - 55 тис. гривень;
  • електрик у будівництві - 46,3 тис. гривень.

За цими вакансіями медіанні зарплати за рік зросли приблизно на 15-22%, залежно від професії.

Таке зростання відбувається на тлі дефіциту працівників. Високі зарплатні пропозиції роботодавці використовують як спосіб залучити нових кандидатів та втримати людей, які вже працюють.

Читайте також: Зарплата "в конверті" та фіктивне студентство: 10 схем, як обманюють українців у Польщі

Як зарплати майстрів співвідносяться з мінімальною

З січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні становить 8 647 гривень до оподаткування. За даними OLX Робота, медіанні зарплати на вакансіях робітничих професій у середньому у 4-6 разів перевищують мінімальну зарплату.

Ще більша різниця - якщо порівнювати їх із прожитковим мінімумом. У 2026 році він становить 3 209 гривень.

Медіанні зарплати робітничих спеціальностей у середньому перевищують цей показник приблизно у 17 разів. Наприклад, зарплата слюсаря вища за прожитковий мінімум приблизно в 11 разів, а штукатура - приблизно у 20 разів.

Скільки платять у Польщі

У Польщі зарплати за схожими робітничими професіями значно вищі у перерахунку на гривні. Водночас єдиної тенденції до зростання за рік там немає.

Найбільше зросла медіанна зарплата муляра - на 38%, до 11 тис. злотих, або близько 126,9 тис. гривень за курсом 11,53 гривні за злотий станом на 6 жовтня 2026 року.

Також зросли зарплати:

  • столяра - на 14%, до 8 тис. злотих, або близько 92,3 тис. гривень;
  • різноробочого на будівництві - на 11%, до 7,7 тис. злотих, або близько 88,9 тис. гривень.

Серед найвищих медіанних зарплат у Польщі в серпні 2026 року були:

  • плиточник - 10,8 тис. злотих, або 124,7 тис. гривень;
  • виконроб - 10 тис. злотих, або 115,4 тис. гривень.

Водночас зарплата маляра за рік зменшилася на 13% - до 7,8 тис. злотих, або приблизно 90 тис. гривень.

Як зарплати співвідносяться з мінімальною в Польщі

Мінімальна зарплата у Польщі в 2026 році становить 4 806 злотих брутто, що за наведеним курсом відповідає приблизно 55,5 тис. гривень.

Таким чином, медіанні зарплати робітничих професій у Польщі в середньому у 1,5-2 рази перевищують мінімальну.

Прожитковий мінімум у Польщі у 2026 році становить 1 010 злотих для людини, яка живе сама, та 823 злотих для людини в сім'ї. У перерахунку це близько 11,6 тис. та 10 тис. гривень відповідно.

Медіанні зарплати представників робітничих професій у середньому перевищують ці показники у 9-11 разів.

Де робітникам платять більше

Порівняння показує помітну різницю в рівні зарплат за робітничими професіями в Україні та Польщі. В Україні при цьому протягом останнього року переважно спостерігалося зростання зарплатних пропозицій.

У Польщі динаміка була менш однорідною: за одними професіями зарплати зросли, а за іншими - знизилися.

Водночас порівнювати привабливість роботи лише за розміром зарплати некоректно. На реальний дохід впливають також податки, вартість житла, харчування, транспорт та інші витрати, а також умови праці.

Раніше РБК-Україна писало, що українці дедалі частіше розглядають короткострокову роботу в Польщі на 2-3 місяці, після чого планують повернутися додому. Для таких працівників пропонують вакансії на складах і виробництвах із заробітком близько 1200-2000 доларів, а також організовують проїзд, житло та супровід.

Також ми розповідали, що польські компанії обережно розширюють постійні штати та дедалі частіше залучають тимчасових працівників, субпідрядників і аутсорсинг. Найбільший попит на персонал нині спостерігається у логістиці, роздрібній торгівлі, HoReCa та харчовому виробництві.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Польща
Новини
В Україні почали публікувати графіки відключення світла на 6 жовтня (оновлено)
В Україні почали публікувати графіки відключення світла на 6 жовтня (оновлено)
Аналітика
Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла