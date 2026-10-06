До 65 тысяч гривен: где в Украине и Польше платят больше строителям и мастерам

В Украине за последний год заметно выросли зарплатные предложения для работников рабочих профессий и иногда уже достигают 60-65 тысяч гривен. В Польше уровень оплаты по схожим вакансиям выше, однако там зарплаты менялись по-разному в зависимости от профессии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Сколько платят мастерам в Украине

Сравнение августа 2025 и 2026 годов показало общий рост медианных зарплат на рабочих вакансиях. Больше всего за год добавили предложения для каменщиков и прорабов. В обоих случаях медианная зарплата выросла на 33% и достигла 60 тыс. гривен.

Еще на 32% выросли зарплаты плиточников и слесарей. В то же время уровень оплаты в этих профессиях существенно отличается:

плиточник - 62,5 тыс. гривен;

- 62,5 тыс. гривен; слесарь - 36,3 тыс. гривен.

В перечень наиболее оплачиваемых рабочих вакансий в Украине также вошли:

штукатур - 65 тыс. гривен;

- 65 тыс. гривен; маляр в строительстве - 60 тыс. гривен;

- 60 тыс. гривен; фасадник - 60 тыс. гривен;

- 60 тыс. гривен; строитель - 55 тыс. гривен;

- 55 тыс. гривен; электрик в строительстве - 46,3 тыс. гривен.

По этим вакансиям медианные зарплаты за год выросли примерно на 15-22%, в зависимости от профессии.

Такой рост происходит на фоне дефицита работников. Высокие зарплатные предложения работодатели используют как способ привлечь новых кандидатов и удержать уже работающих людей.

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Как зарплаты мастеров соотносятся с минимальной

С января 2026 года минимальная зарплата в Украине составляет 8 647 гривен до налогообложения. По данным OLX Работа, медианные зарплаты на вакансиях рабочих профессий в среднем в 4-6 раз превышают минимальную зарплату.

Еще большая разница - если сравнивать их с прожиточным минимумом. В 2026 году он составляет 3 209 гривен.

Медианные зарплаты рабочих специальностей в среднем превышают этот показатель примерно в 17 раз. Например, зарплата слесаря выше прожиточного минимума примерно в 11 раз, а штукатура - примерно в 20 раз.

Сколько платят в Польше

В Польше зарплаты по схожим рабочим профессиям значительно выше в пересчете на гривны. В то же время, единой тенденции к росту за год там нет.

Больше всего выросла медианная зарплата каменщика - на 38%, до 11 тыс. злотых, или около 126,9 тыс. гривен по курсу 11,53 гривны за злотый по состоянию на 6 октября 2026 года.

Также выросли зарплаты:

столяра - на 14%, до 8 тыс. злотых, или около 92,3 тыс. гривен;

- на 14%, до 8 тыс. злотых, или около 92,3 тыс. гривен; разнорабочего на строительстве - на 11%, до 7,7 тыс. злотых, или около 88,9 тыс. гривен.

Среди самых высоких медианных зарплат в Польше в августе 2026 года были:

плиточник - 10,8 тыс. злотых, или 124,7 тыс. гривен;

- 10,8 тыс. злотых, или 124,7 тыс. гривен; прораб - 10 тыс. злотых, или 115,4 тыс. гривен.

В то же время зарплата маляра за год уменьшилась на 13% - до 7,8 тыс. злотых или примерно 90 тыс. гривен.

Как зарплаты соотносятся с минимальной в Польше

Минимальная зарплата в Польше в 2026 году составляет 4806 злотых брутто, что по приведенному курсу соответствует примерно 55,5 тыс. гривен.

Таким образом, медианные зарплаты рабочих профессий в Польше в среднем в 1,5-2 раза превышают минимальную.

Прожиточный минимум в Польше в 2026 году составляет 1 010 злотых для живущего самого человека и 823 злотых для человека в семье. В пересчете это около 11,6 тыс. и 10 тыс. гривен соответственно.

Медианные зарплаты представителей рабочих профессий в среднем превышают эти показатели в 9-11 раз.

Где рабочим платят больше

Сравнение показывает заметную разницу в уровне зарплат по рабочим профессиям в Украине и Польше. В Украине при этом за последний год преимущественно наблюдался рост зарплатных предложений.

В Польше динамика была менее однородной: по одним профессиям зарплаты выросли, а по другим - снизились.

В то же время, сравнивать привлекательность работы только по размеру зарплаты некорректно. На настоящий доход влияют также налоги, цена жилья, питание, транспорт и остальные расходы, также условия труда.