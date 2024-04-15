66% курців в ЄС вважають, що податки на бездимні продукти мають бути нижчі, ніж на сигарети

Також 66% повнолітніх респондентів Європи згодні з тим, що такі організації, як ЄС та ВООЗ, повинні приділяти більше уваги зменшенню шкоди, заохочуючи курців вживати менш шкідливі продукти, а не намагатися повністю відмовити їх від вживання тютюну.

Результати опитування також свідчать, що європейці обізнані щодо того, що бездимні альтернативи, такі як електронні сигарети та тютюнові вироби для електричного для нагрівання, є розумною альтернативою сигаретам, і ЄС повинен ретельно розглянути наслідки будь-якої податкової політики, що застосовується до цих альтернатив.

Дві третини (66%) повнолітніх, опитаних в Європі, вважають, що курців можна заохотити до переходу на науково обґрунтовані альтернативи, встановивши на ці продукти нижчі податки, ніж на сигарети, але все ще достатньо високі, щоб не заохочувати їх споживання серед молоді та некурців.

Крім цього, опитування показало, що європейці мають чітку позицію щодо того, як до цих продуктів повинні ставитися уряди як на національному рівні, так і в ЄС загалом:

Повнолітні курці повинні отримувати точну, науково обґрунтовану інформацію про те, що бездимні альтернативи сигаретам менш ризиковані, ніж продовження куріння, навіть якщо ці альтернативи не повністю позбавлені ризиків (69%).

Уряди можуть сприяти покращенню громадського здоров'я, підтримуючи політику, яка заохочує повнолітніх курців, які не припинили курити, переходити на інноваційні бездимні альтернативи, які потенційно можуть бути менш шкідливими, ніж продовження куріння (67%).

ЄС повинен присвятити час і ресурси викоріненню куріння, заохочуючи всіх курців або повністю відмовитися від куріння, або перейти на науково обґрунтовані альтернативи зі зниженим ризиком (67%).

"Ці результати опитування свідчать про те, що існує розрив між політиками та громадянами, якими вони керують та чиї інтереси представляють, коли мова йде про тютюнову політику. Політичний підхід ЄС, здається, більше зосереджений на нереалістичній меті - повному викоріненні вживання нікотину, тоді як більшість населення підтримує прагматичну концепцію зменшення шкоди від тютюну та заохочення курців до вживання менш шкідливих нікотиновмісних продуктів", - сказав президент Povaddo Вільям Стюарт.

Крім того, опитування показало, що шість з десяти (60%) респондентів вважають, що їхня країна має "проблему" з нелегальними тютюновими та нікотиновмісними виробами. При цьому лише 6% респондентів у 13 країнах-членах ЄС правильно визначили, що у 2022 році від 10 до 15 млрд євро податкових надходжень було втрачено через нелегальну торгівлю.

Також існує високий рівень розуміння впливу нелегальних тютюнових та нікотиновмісних виробів, навіть якщо масштаби проблеми недооцінюються:

74% згодні з тим, що заборона певних тютюнових та нікотиновмісних виробів насправді не призведе до скорочення їхнього споживання. Натомість споживачі просто шукатимуть ці продукти на нелегальному ринку.

65% згодні з тим, що нелегальна торгівля тютюновими та нікотиновмісними виробами підриває зусилля, спрямовані на зменшення рівня куріння.

73% згодні з тим, що незаконна торгівля тютюновими та нікотиновмісними виробами може мати серйозні негативні наслідки для безпеки та громадського здоров'я в їхніх країнах.

"Суть в тому, що незаконна торгівля тютюновими і нікотиновмісними продуктами розглядається як проблема по всій Європі, і люди усвідомлюють негативні наслідки, які випливають з цієї проблем. Існує досить чіткий мандат від громадськості, що уряди повинні брати до уваги нелегальну торгівлю при прийнятті рішень щодо регулювання та оподаткування цих продуктів, і є багато людей, які не відчувають, що це враховується", - наголосив Стюарт.

Povaddo проводила опитування на запит PMI в таких країнах: Бельгія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Франція, Греція, Італія, Литва, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Іспанія, Франція, Чехія та Україна, яка була включена в опитування вперше.

Загалом було проведено 14119 інтерв'ю з повнолітніми респондентами (приблизно по 1000 на країну) з 29 грудня 2023 року по 31 січня 2024 року. Дані були скориговані за віком, статтю та рівнем споживання тютюнових/нікотинових виробів, щоб відобразити національну демографічну статистику на рівні країн.

Опитування має загальну похибку +/-1% з довірчим інтервалом 95%. Результати доступні як на загальному рівні (14 країн), так і на рівні окремих країн. Результати на рівні країн мають похибку +/-3% при 95% довірчому інтервалі.