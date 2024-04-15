66% курильщиков в ЕС считают, что налоги на бездымные продукты должны быть ниже, чем на сигареты

65% курильщиков в Европейском Союзе, в том числе и украинские курильщики, считают, что власти при принятии регуляторных актов по табачным и никотинсодержащим продуктам не учитывают их влияние на курильщиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование компании Povaddo, представленное в понедельник, 15 апреля, в Париже.
Также 66% совершеннолетних респондентов Европы согласны с тем, что такие организации, как ЕС и ВОЗ должны уделять больше внимания уменьшению вреда, поощряя курильщиков употреблять менее вредные продукты, а не пытаться полностью отказать их от употребления табака.
Результаты опроса, в котором впервые включено данные по Украине, также свидетельствуют, что курильщики осведомлены о том, что бездымные альтернативы, такие как электронные сигареты и табачные изделия для электрического нагрева, являются разумной альтернативой сигаретам, и ЕС должен тщательно рассмотреть последствия любой налоговой политики, применяемой к этим альтернативам.
Две трети (66%) совершеннолетних, опрошенных в Европе, считают, что курильщиков можно привлечь к переходу на научно обоснованные альтернативы, установив на эти продукты более низкие налоги, чем на сигареты, но все еще достаточно высокие, чтобы не поощрять их потребление среди молодежи и некурящих.
Кроме этого, опрос показал, что у европейцев есть четкая позиция относительно того, как к этим продуктам должны относиться правительства как на национальном уровне, так и в ЕС в целом:
"Эти результаты опроса свидетельствуют о том, что существует разрыв между политиками и гражданами, которыми они руководят и чьи интересы представляют, когда речь идет о табачной политике. Политический подход ЕС, кажется, больше сосредоточен на нереалистической цели – полном искоренении употребления никотина, в то время как большинство населения поддерживает прагматическую концепцию уменьшения вреда от табака и поощрения курильщиков к употреблению менее вредных никотиносодержащих продуктов", - сказал президент Povaddo Уильям Стюарт.
Кроме того, опрос показал, что шесть из десяти (60%) респондентов считают, что у их страны "проблема" с нелегальными табачными и никотинсодержащими изделиями. При этом только 6% респондентов в 13 странах-членах ЕС правильно определили, что в 2022 году от 10 до 15 млрд евро налоговые поступления были потеряны из-за нелегальной торговли.
Также существует высокий уровень понимания влияния нелегальных табачных и никотинсодержащих изделий, даже если масштабы проблемы недооцениваются:
"Суть в том, что незаконная торговля табачными и никотиносодержащими продуктами рассматривается как проблема по всей Европе, и люди осознают негативные последствия, вытекающие из этой проблемы. Существует достаточно четкий мандат от общественности, что правительства должны принимать во внимание нелегальную торговлю при принятии решений по регулирования и налогообложения этих продуктов, и есть многие, которые не чувствуют, что это учитывается", - подчеркнул Стюарт.
Povaddo провела опрос по запросу PMI в таких странах: Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Франция, Греция, Италия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Испания, Франция, Чехия и Украина, которая была включена в опрос впервые.
В общей сложности было проведено 14119 интервью с совершеннолетними респондентами (приблизительно по 1000 на страну) с 29 декабря 2023 года по 31 января 2024 года. Данные были скорректированы по возрасту, полу и уровню потребления табачных/никотиновых изделий, чтобы отразить национальную демографическую статистику на уровне стран.
Опрос имеет общую погрешность +/-1% с доверительным интервалом 95%. Результаты доступны как на общем уровне (14 стран), так и на отдельных странах. Результаты на уровне стран имеют погрешность +/-3% при 95% доверительном интервале.
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