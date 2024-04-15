66% курильщиков в ЕС считают, что налоги на бездымные продукты должны быть ниже, чем на сигареты

Также 66% совершеннолетних респондентов Европы согласны с тем, что такие организации, как ЕС и ВОЗ должны уделять больше внимания уменьшению вреда, поощряя курильщиков употреблять менее вредные продукты, а не пытаться полностью отказать их от употребления табака.

Результаты опроса, в котором впервые включено данные по Украине, также свидетельствуют, что курильщики осведомлены о том, что бездымные альтернативы, такие как электронные сигареты и табачные изделия для электрического нагрева, являются разумной альтернативой сигаретам, и ЕС должен тщательно рассмотреть последствия любой налоговой политики, применяемой к этим альтернативам.

Две трети (66%) совершеннолетних, опрошенных в Европе, считают, что курильщиков можно привлечь к переходу на научно обоснованные альтернативы, установив на эти продукты более низкие налоги, чем на сигареты, но все еще достаточно высокие, чтобы не поощрять их потребление среди молодежи и некурящих.

Кроме этого, опрос показал, что у европейцев есть четкая позиция относительно того, как к этим продуктам должны относиться правительства как на национальном уровне, так и в ЕС в целом:

Совершеннолетние курильщики должны получать точную научно обоснованную информацию о том, что бездымные альтернативы сигаретам менее рискованны, чем продолжение курения, даже если эти альтернативы не полностью лишены рисков (69%).

Правительства могут способствовать улучшению общественного здоровья, поддерживая политику, поощряющую совершеннолетних курильщиков, не прекративших курить, переходить на инновационные бездымные альтернативы, которые могут быть менее вредными, чем продолжение курения (67%).

ЕС должен посвятить время и ресурсы искоренению курения, поощряя всех курильщиков либо полностью отказаться от курения, либо перейти на научно обоснованные альтернативы с пониженным риском (67%).

"Эти результаты опроса свидетельствуют о том, что существует разрыв между политиками и гражданами, которыми они руководят и чьи интересы представляют, когда речь идет о табачной политике. Политический подход ЕС, кажется, больше сосредоточен на нереалистической цели – полном искоренении употребления никотина, в то время как большинство населения поддерживает прагматическую концепцию уменьшения вреда от табака и поощрения курильщиков к употреблению менее вредных никотиносодержащих продуктов", - сказал президент Povaddo Уильям Стюарт.

Кроме того, опрос показал, что шесть из десяти (60%) респондентов считают, что у их страны "проблема" с нелегальными табачными и никотинсодержащими изделиями. При этом только 6% респондентов в 13 странах-членах ЕС правильно определили, что в 2022 году от 10 до 15 млрд евро налоговые поступления были потеряны из-за нелегальной торговли.

Также существует высокий уровень понимания влияния нелегальных табачных и никотинсодержащих изделий, даже если масштабы проблемы недооцениваются:

74% согласны с тем, что запрет определенных табачных и никотиносодержащих изделий на самом деле не приведет к сокращению их потребления. Потребители просто будут искать эти продукты на нелегальном рынке.

65% согласны с тем, что нелегальная торговля табачными и никотиносодержащими изделиями подрывает усилия, направленные на уменьшение уровня курения.

73% согласны с тем, что незаконная торговля табачными и никотиносодержащими изделиями может иметь серьезные негативные последствия для безопасности и общественного здоровья в их странах.

"Суть в том, что незаконная торговля табачными и никотиносодержащими продуктами рассматривается как проблема по всей Европе, и люди осознают негативные последствия, вытекающие из этой проблемы. Существует достаточно четкий мандат от общественности, что правительства должны принимать во внимание нелегальную торговлю при принятии решений по регулирования и налогообложения этих продуктов, и есть многие, которые не чувствуют, что это учитывается", - подчеркнул Стюарт.

Povaddo провела опрос по запросу PMI в таких странах: Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Франция, Греция, Италия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Испания, Франция, Чехия и Украина, которая была включена в опрос впервые.

В общей сложности было проведено 14119 интервью с совершеннолетними респондентами (приблизительно по 1000 на страну) с 29 декабря 2023 года по 31 января 2024 года. Данные были скорректированы по возрасту, полу и уровню потребления табачных/никотиновых изделий, чтобы отразить национальную демографическую статистику на уровне стран.

Опрос имеет общую погрешность +/-1% с доверительным интервалом 95%. Результаты доступны как на общем уровне (14 стран), так и на отдельных странах. Результаты на уровне стран имеют погрешность +/-3% при 95% доверительном интервале.