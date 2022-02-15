65,7% киевлян считают, что районами должны управлять избранные районные советы, - опрос

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического опроса , проведенного по заказу ОО "Центр развития городов".

Опрошенные киевляне высказались за восстановление в Киеве районных советов. Так, 65,7% считают, что районами должны управлять избранные районные советы, а 18,4% считают, что районами столицы должны управлять назначенные мэром чиновники. "Человека президента" в качестве главы района хотят видеть только 3,2% киевлян.

В частности, среди людей старше 60 лет за создание райсоветов высказались 72,9% опрошенных, среди молодежи 18-39 лет - 59,4%.

Соцопрос проводился с 28 января по 8 февраля 2022 года исследовательским центром "Имидж-контроль" по заказу ОО "Центр развития городов". Данные были собраны путем уличного опроса методом "face-to-face" с помощью технологии Express-poll. В опросе приняли участие 1005 киевлян от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.