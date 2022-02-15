RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

65,7% киян вважають, що районами мають керувати обрані районні ради, - опитування

Автор: Наталія Гурковська

2/3 киян вважають, що районами мають керувати обрані ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного опитування, проведеного на замовлення ГО "Центр розвитку міст".

Опитані кияни висловилися за відновлення у Києві районних рад. Так, 65,7% вважають, що районами мають керувати обрані районні ради, а 18,4% вважає, що районами столиці мають управляти призначені мером чиновники. "Людину президента" в якості голови району хочуть бачити лише 3,2% киян.

Зокрема, серед людей старше 60 років за створення райрад висловилися 72,9% опитаних, серед молоді 18-39 років - 59,4%.

Соцопитування проводилося з 28 січня по 8 лютого 2022 року дослідницьким центром "Імідж-контроль" на замовлення ГО "Центр розвитку міст". Дані були зібрані шляхом вуличного опитування методом "face-to-face" за допомогою технології Express-poll. В опитуванні взяли участь 1005 киян віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком та статтю. Статистична похибка не перевищує 3,2%.

Як повідомлялося, раніше мер Києва Віталій Кличко ініціював відновлення в столиці районних рад.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА