65,7% киян вважають, що районами мають керувати обрані районні ради, - опитування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного опитування , проведеного на замовлення ГО "Центр розвитку міст".

Опитані кияни висловилися за відновлення у Києві районних рад. Так, 65,7% вважають, що районами мають керувати обрані районні ради, а 18,4% вважає, що районами столиці мають управляти призначені мером чиновники. "Людину президента" в якості голови району хочуть бачити лише 3,2% киян.

Зокрема, серед людей старше 60 років за створення райрад висловилися 72,9% опитаних, серед молоді 18-39 років - 59,4%.

Соцопитування проводилося з 28 січня по 8 лютого 2022 року дослідницьким центром "Імідж-контроль" на замовлення ГО "Центр розвитку міст". Дані були зібрані шляхом вуличного опитування методом "face-to-face" за допомогою технології Express-poll. В опитуванні взяли участь 1005 киян віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком та статтю. Статистична похибка не перевищує 3,2%.