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З Хорватії повернули 64 українців, - посол

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 14:55
З Хорватії повернули 64 українців, - посол
Фото: Василь Кирилич (DipAcademyUA twitter)

Завершується підготовка вивезення ще 55 українців з Хорватії

Через коронавірус у світі 64 українських громадян повернули в Україну з Хорватії, але там залишаються ще понад 55 осіб. Про це повідомляє посол України у Хорватії Василь Кирилич у своєму Twitter.

Як повідомляється, станом на 20 березня з Хорватії вивезено 64-х українців та завершується підготовка вивезення ще 55-ти громадян України.

"Ми працюємо цілодобово, щоб допомогти вам повернутися щонайскоріше додому",- написав посол.

Як раніше зазначалось у Міністерства закордонних справ України, станом на 18 березня кількість громадян, які планують повернутись в Україну, складала близько 38 тисяч, це українці й ті що офіційно не звернулись до міністерства.

Нагадаємо, з початку карантину в Україні через пандемію коронавірусу до країни були евакуйовані понад 50 тис. громадян. Також на сьогодні заплановано 42 авіарейси, які доставлять ще 8 тисяч українців.

Також сьогодні в Україну двома евакуаційними поїздами з Польщі повернулися понад 1150 громадян. Евакуйовані проходять опитування і температурний скринінг.

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