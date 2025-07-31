63 перемоги поспіль: Швьонтек побила рекорд WTA та зізналася в боротьбі з тиском

Іга Свьонтек встановила рекордну серію перемог

Польська тенісистка Іга продовжує вражати стабільністю. На турнірі серії WTA 1000 у Монреалі вона здобула 63-тю поспіль перемогу у стартових поєдинках на змаганнях WTA, встановивши рекорд 21 століття.

У другому раунді змагань у Канаді третя ракетка світового рейтингу, яка розпочинала участь одразу з другого кола, зустрілася з китаянкою Гуо Ханью.

Поєдинок завершився впевненою перемогою Свьонтек - 6:3, 6:1. Це дозволило польці вийти до третього кола, де вона зустрінеться з німкенею Євою Лис.

Серія перемог Свьонтек у перших матчах турнірів WTA триває з листопада 2021 року. Тоді вона поступилася Марії Саккарі на підсумковому турнірі WTA Finals. З того часу полька впевнено стартує на кожному турнірі, включно з усіма турнірами Великого шлему, де здобула п’ять титулів.

Її показник - 63 перемоги поспіль у перших матчах - став найкращим у 21 столітті. Востаннє подібної серії досягала американка Моніка Селеш - 64 виграші. Американка досягала такого успіху в проміжку з 1990-го по 1996 рік.

При цьому в облік входять і командні турніри United Cup, а ось матчі Кубка Біллі Джин Кінг та Олімпійські ігри не враховуються.

Свьонтек - про повернення впевненості після втрати першого місця у рейтингу

Іга Свьонтек поділилася, як ментальна робота допомогла їй впоратися з психологічним тиском.

"Після того, як я втратила першу сходинку, почувалася спустошеною. Здавалося, що мені забрали щось заслужене. Але згодом я зрозуміла: треба залишити минуле позаду. Відчула, що знову можу бути мисливцем, а не жертвою", – зізналася тенісистка.

Ключовим моментом став невдалий виступ у Римі. Саме тоді Швьонтек вирішила перезавантажити підхід до гри.

"Я вийшла на корт з іншим настроєм, тренувалася з вогнем у серці – і вже на Ролан Гарросі показала зовсім інший теніс", - додала польська спортсменка.

Також Іга визнала, що часто стикається з тиском очікувань.

"Іноді перемоги не приносять радості - всі сприймають їх як належне. Але тріумф на Вімблдоні був несподіваним навіть для мене", сказала Іга.

Попри шість титулів Великого шлему, полька не зупиняється на досягнутому.

"Я швидко забуваю про перемоги. У тенісі немає часу на святкування - одразу новий турнір, нова боротьба", - зізнається Свьонтек.

Що далі

У третьому колі Canadian Open Іга Свьонтек зіграє проти Єви Лис. Матч відбудеться у п’ятницю, 1 серпня.