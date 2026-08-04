UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

6000 мАг і 6 років оновлень: Samsung показав бюджетний Galaxy F70 Pro

13:13 04.08.2026 Вт
2 хв
Субфлагман отримав топове скло
aimg Ольга Завада
Новий бюджетний Samsung здивував автономністю (скриншот: Samsung)

Samsung представив Galaxy F70 Pro 5G - бюджетний смартфон із великим запасом автономності та тривалою програмною підтримкою. Новинка отримала оновлений дизайн із тонкими рамками та сучасним вирізом під фронтальну камеру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Samsung.

Технічні характеристики

Смартфон орієнтований на тривале використання: виробник обіцяє шість повноцінних оновлень Android та шість років регулярних патчів безпеки.

Корпус пристрою отримав захист від пилу та бризок за стандартом IP64.

Своєю чергою, 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 1080p+ та частотою оновлення 120 Гц захищений міцним склом Gorilla Glass Victus+.

Дактилоскопічний сканер відбитків пальців розмістили у бічній кнопці живлення, а не під екраном.

За продуктивність смартфона відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Чип містить чотири продуктивні ядра Cortex-A78 з частотою до 2 ГГц і чотири енергоефективні ядра Cortex-A55.

Читайте більше: Samsung готує несподівану зміну для Fold: витік розкрив деталі

Фотомодулі та живлення

  • Основна камера на 50 Мп із системою оптичної стабілізації зображення (OIS);
  • Допоміжні сенсори на 5 Мп та 2 Мп;
  • Фронтальна камера на 12 Мп із підтримкою розширеного динамічного діапазону (HDR);
  • Акумулятор ємністю 6000 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт через порт USB-C.

Ціни та доступність

Першим ринком для Samsung Galaxy F70 Pro 5G стала Індія. Модель доступна у двох колірних рішеннях - зеленому та чорному.

Вартість базової версії з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті становить близько 252 доларів.

Конфігурація на 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ накопичувача оцінена у 346 доларів.

Терміни виходу смартфона на міжнародний ринок компанія наразі не оголосила.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
AndroidSamsungГаджетиСмартфони