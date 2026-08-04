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6000 мАч и 6 лет обновлений: Samsung показал бюджетный Galaxy F70 Pro

13:13 04.08.2026 Вт
2 мин
Субфлагман получил топовое стекло
aimg Ольга Завада
Новый бюджетный Samsung удивил автономностью (скриншот: Samsung)

Samsung представил Galaxy F70 Pro 5G - бюджетный смартфон с большим запасом автономности и длительной программной поддержкой. Новинка обновленный дизайн с тонкими рамками и современным вырезом под фронтальную камеру.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Samsung.

Технические характеристики

Смартфон ориентирован на длительное использование: производитель обещает шесть полноценных обновлений Android и шесть лет регулярных патчей безопасности.

Корпус устройства получил защиту от пыли и брызг по стандарту IP64.

В свою очередь, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080p+ и частотой обновления 120 Гц защищен прочным стеклом Gorilla Glass Victus+.

Дактилоскопический сканер отпечатков пальцев был размещен в боковой кнопке питания, а не под экраном.

За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 . Чип содержит четыре продуктивных ядра Cortex-A78 с частотой до 2 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55.

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Фотомодули и питание

  • основная камера на 50 Мп с системой оптической стабилизации изображения (OIS);
  • Вспомогательные детекторы на 5 Мп и 2 Мп;
  • Фронтальная камера на 12 Мп с поддержкой расширенного динамического диапазона (HDR);
  • Аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт через порт USB-C.

Цены и доступность

Первым рынком для Samsung Galaxy F70 Pro 5G стала Индия. Модель доступна в двух цветовых решениях – зеленом и черном.

Стоимость базовой версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составляет около 252 долларов.

Конфигурация на 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя оценена в 346 долларов.

Сроки выхода смартфона на международный рынок компания пока не объявила.

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