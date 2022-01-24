Не только 60+. Возможность покупки лекарств за "ковидную" тысячу расширят

В Украине планируют расширить возможность покупки лекарств за "ковидную" тысячу. Это смогут сделать люди с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Офиса президента .

Над этим сейчас работают Минсоцполитики совместно с Минцифрой.

В Украине рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста.

На сегодня уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.