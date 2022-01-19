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Пенсионеры смогут купить лекарства за "ковидную" тысячу: как это будет работать

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Украина, Среда 19 января 2022 15:35
Пенсионеры смогут купить лекарства за "ковидную" тысячу: как это будет работать Фото: пенсионеры смогут купить за ковидную тысячу лекарства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Купить лекарства за "ковидную" тысячу смогут вакцинированные от COVID-19 украинцы, которым на момент платежа исполнилось 60 лет. Банки будут проверять возраст граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

"Как это будет работать? Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно вы оформили карточку - не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарства вам уже исполнилось 60 лет", - написал он.

Напомним, Кабинет министров расширил сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы "еПоддержка". Украинцы в возрасте от 60 лет с 24 января смогут купить на "ковидную" тысячу лекарства.

С начала запуска программы "еПоддержка" в декабре 2021 года более 7,2 млн украинцев подали заявки в "Дию" на получение 1 тысячи гривен. За четыре недели действия программы гражданам уже выплачено около 7 млрд гривен. Около 1,5 млрд гривен денег налогоплательщиков украинцы уже потратили.

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