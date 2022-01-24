Не лише 60+. Можливість купівлі ліків за "ковідну" тисячу розширять

В Україні планують розширити можливість купівлі ліків за "ковідну" тисячу. Це зможуть зробити люди з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Офісу президента .

Над цим зараз працюють Мінсоцполітики спільно з Мінцифри.

В Україні розглядається можливість дозволити використання цих коштів на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку.

На сьогодні вже понад 7,5 млн громадян одержали виплати в межах цієї програми.