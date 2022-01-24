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Не лише 60+. Можливість купівлі ліків за "ковідну" тисячу розширять

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні планують розширити можливість купівлі ліків за "ковідну" тисячу. Це зможуть зробити люди з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

Над цим зараз працюють Мінсоцполітики спільно з Мінцифри.

В Україні розглядається можливість дозволити використання цих коштів на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку.

На сьогодні вже понад 7,5 млн громадян одержали виплати в межах цієї програми.

Нагадаємо, зараз отримати тисячу за вакцинацію можуть українці старше 18 років, які зробили два щеплення від коронавірусу. Витратити гроші можна на квитки в кіно і театр, покупки в книжкових магазинах, абонементи в спортзал, а також квитки на залізничні та авіарейси.

Найближчим часом для українців від 60 років з'явиться можливість купити ліки за "ковідну тисячу". РБК-Україна писало, як буде проходити цей процес.

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