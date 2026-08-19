60 украинских студентов поедут на CES 2027: Ajax Systems проводит конкурсный отбор

Уже второй год подряд международная технологическая компания Ajax Systems дает возможность талантливой украинской молодежи посетить одну из крупнейших технологических выставок в мире - Consumer Electronics Show (CES).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

60 студентов имеют шанс посетить CES в Лас-Вегасе

Как рассказали в Ajax Systems, количество участников проекта увеличили вдвое, так что посетить CES 2027 смогут 60 студентов. Событие состоится в январе следующего года в Лас-Вегасе, США.

Посетить выставку смогут студенты инженерных специальностей по всей Украине, которые пройдут открытый конкурсный отбор. Заявки принимаются по 30 августа.

Во время прошлой поездки студенты ознакомились с новыми продуктами и решениями мировых производителей, слушали выступления лидеров Siemens, NVIDIA, AMD, Lenovo и других компаний, а также презентовали собственные проекты в Украинском павильоне.

Украинские студенты на CES в прошлом году (фото: пресс-служба Ajax Systems)

"Вдохновение - самый мощный драйвер. Сильнее всего людей вдохновляет пример, который они видят своими глазами. Именно поэтому мы хотим показать новому поколению украинских инженеров самые яркие технологические достижения мира", - отметил председатель наблюдательного совета Ajax Systems Александр Конотопский.

Украинские студенты на CES в прошлом году (фото: пресс-служба Ajax Systems)

По его словам, компания стремится расширить представление молодежи о возможностях инженерии и повысить уровень ее технических амбиций.

"Мы хотим открыть океан возможностей и установить планку технических амбиций на глобальную высоту. Хотим, чтобы молодежь "заразилась" желанием создавать: изобретала, строила и решала сложные и важные задачи", - поделился глава наблюдательного совета Ajax Systems.

Конотопский подчеркнул, что инициативу планируют развивать системно и масштабировать.

"Хотим, чтобы "создавать" и "вдохновлять" стали национальным движением. Поэтому в этом году мы снова запускаем проект с поездкой на CES. И теперь на выставку отправятся 60 лучших украинских студентов. Ждем ваших анкет!" - заявил он.

Украинские студенты на CES в прошлом году (фото: пресс-служба Ajax Systems)

Кто может принять участие в отборе

К участию приглашаются студенты, которые:

учатся на дневной форме в учреждениях высшего образования любой формы собственности;

получают технические специальности по образовательному уровню бакалавра или в магистратуре в следующих областях знаний: E "Естественные науки, математика и статистика", F "Информационные технологии", G "Инженерия, производство и строительство");

достигли 18-летнего возраста;

имеют действующий загранпаспорт;

владеют английским языком на уровне не ниже B1 и могут подтвердить свой уровень;

находятся и проживают в Украине на момент подачи заявки и при подготовке документов и обязуются вернуться в Украину после завершения поездки.

После принятия всех заявок будет сформирован рейтинговый список кандидатов в соответствии с определенными критериями. Студенты с самыми высокими результатами получат приглашения на собеседования, по итогам которых будут отобраны 60 участников для поездки на CES 2027.

При оценке будут приниматься во внимание следующие критерии:

академические результаты;

участие в технических и/или внеучебных проектах;

мотивационное письмо.

С подробностями отбора можно ознакомиться на странице проекта.

Ajax Systems поддерживает украинскую молодежь

Компания берет на себя все расходы, связанные с участием в мероприятии: логистика, проживание, питание и оформление виз.

Проект реализуется в рамках программы Ajax Next, которая развивает инженерное образование в Украине и поддерживает новое поколение изобретателей.

Ajax Systems системно поддерживает молодые таланты, показывая, что техническое образование открывает возможности создавать технологии будущего и влиять на глобальные изменения. Подать заявку можно на сайте Ajax Systems.

Украинские студенты на CES в прошлом году (фото: пресс-служба Ajax Systems)

Отметим, что партнерами проекта стали Министерство цифровой трансформации Украины, Украинский фонд стартапов, а также ведущие учреждения высшего образования: КПИ, КАИ, КНУ, НУ "ЛП", УКУ и НаУКМА, которые обеспечивают информационную поддержку и привлекают своих представителей в состав жюри для оценки анкет.

Украинские студенты на CES в прошлом году (фото: пресс-служба Ajax Systems)

Что известно о Consumer Electronics Show

Consumer Electronics Show (CES) - одна из крупнейших технологических выставок в мире, которая ежегодно проходит в Лас-Вегасе, США.

Именно здесь презентовали игру "Тетрис", первые персональные компьютеры, а затем - инновационные решения в сферах 3D-печати, робототехники и искусственного интеллекта.

Сегодня CES является платформой, на которой стартапы и глобальные технологические компании определяют вектор будущего развития отрасли.