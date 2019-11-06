Более 60 тыс. клиентов "Черновцыгаз" пользуются "Личным кабинетом"

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

С 2015 года количество клиентов, которые отдают предпочтение "Личному кабинету", постоянно растет

На конец октября количество пользователей сервиса "Личный кабинет" на сайте 104.ua по Черновицкой области превысила 60 тыс. лиц. Только в октябре около 1,2 тыс. клиентов АО "Черновцыгаз" начали пользоваться сервисом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Количество зарегистрированных потребителей газа в Черновицкой области в Личном кабинете составляет 60,8 тыс. пользователей. Это более 26% от общей численности бытовых потребителей газа.

В пресс-службе подчеркнули, что используя "Личный кабинет" и другие онлайн-сервисы компании, клиенты экономят свое время и средства.

"Пользователи сервиса имеют круглосуточный доступ к собственным данным. Здесь потребитель может передать показания счетчика, узнать стоимость газа, состояние лицевого счета, заплатить за газ онлайн и распечатать квитанцию, контролировать состояние своих расчетов и потребления", - рассказывает руководитель управления клиентского сервиса АО "Черновцыгаз" Дмитрий Мотовилин.

По словам пресс-службы, с 2015 года количество клиентов, которые отдают предпочтение "Личному кабинету", постоянно растет. "За 9 месяцев 2019 года в Личном кабинете зарегистрировались 10 тыс. буковинцев. Только в октябре этого года, около 1,2 тыс. клиентов компании начали пользоваться удаленным сервисом. Менеджеры Центров обслуживания оказали практическую помощь в регистрации более 200 клиентам, другие - зарегистрировались самостоятельно", - говорится в сообщении.